Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü - Son Dakika
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Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

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Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü
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İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin dosyada yıllar sonra dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. İlk incelemede yüksekten düşme ihtimali üzerinde durulan olayda, yeni raporlar Büyükışık'ın yüksekten düşmediğini, darp edilerek öldürüldüğünü ve ardından olay yerine bırakılmış olabileceğini ortaya koydu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında bir inşaatın şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. İlk aşamada yüksekten düşme, intihar veya kaza ihtimalleri üzerinden değerlendirilen olayda, hazırlanan adli tıp ve uzman raporları ölümün düşme sonucu meydana gelmediğine işaret etti. Rapordaki bulgular, Büyükışık'ın darp edildiğini ve cansın bedeninin bulunduğu noktaya sonradan getirildiğini ortaya koydu. 

İLK İNCELEMEDE "YÜKSEKTEN DÜŞME" İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki bir inşaatın şantiyesinde ölü bulundu. Olayın ardından genç adamın yüksekten düştüğü değerlendirilirken, dosya bir süre bu ihtimal üzerinden yürütüldü.

Ancak ailesi, özellikle babası Ethem Büyükışık, olayın kaza ya da intihar olmadığı yönündeki iddialarından vazgeçmedi. Dosyaya giren yeni incelemeler ve raporlarla birlikte soruşturmanın seyri de değişti.

Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

RAPORLARDA DARP BULGULARI DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada yer alan Adli Tıp Kurumu ve Adli Bilimciler Derneği raporlarında, Büyükışık'ın ölüm şekline ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

İncelemelerde, yüksekten düşme vakalarında beklenebilecek bazı ağır kırıkların bulunmadığı belirtildi. Buna karşılık genç adamın sırt bölgesinde sert bir cisimle vurulmayı düşündüren izler ile kaburga kırıkları tespit edildi.

Bu bulgular, ölümün yalnızca yüksekten düşme ile açıklanamayacağı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

CESEDİN BULUNDUĞU POZİSYON DA SORU İŞARETİ YARATTI

Dosyadaki bir diğer önemli ayrıntı ise Büyükışık'ın cesedinin bulunduğu konum oldu.

Genç adamın şantiyede sırtüstü ve inşaat demirlerinin altında bulunduğu belirtildi. Uzman incelemelerinde, bedenin olay yerindeki pozisyonunun doğal bir düşüş sonucu oluşup oluşamayacağı da değerlendirildi.

Raporlarda yer alan bulgular doğrultusunda, Büyükışık'ın başka bir yerde darp edilmiş veya öldürülmüş olabileceği, ardından şantiyeye taşınarak yüksekten düşmüş görüntüsü verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

SORUŞTURMADA POLİSLERLE İLGİLİ DE DAVA AÇILDI

Yargıtay'ın daha önce kapatılan dosyayla ilgili bozma kararının ardından soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında, olayın ilk aşamasındaki delil toplama ve inceleme işlemleri de mercek altına alındı. Kamera kayıtlarının yeterince incelenmediği, olay yeri ve araçlarda parmak izi ile biyolojik inceleme yapılmadığı ve bazı delillerin toplanmadığı iddiaları gündeme geldi.

Bu kapsamda bazı polis memurları hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.

9 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında savcılık, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında olay gecesi şantiyede bekçi olarak görev yaptığı belirtilen ve yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'ye girişinde yakalanan son şüpheli ile birlikte toplam 26 şüpheli tutuklandı.

Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

DOSYALAR AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE BİRLEŞTİRİLDİ

Hazırlanan iddianamede 25'i tutuklu 26 şüpheli hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlamaları yöneltildi.

Söz konusu dosya, şüphelilerin "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava ile birleştirildi.

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