Yapay Zeka ve Ekonomi Zirvesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka ve Ekonomi Zirvesi Devam Ediyor

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde yapay zekanın sektörlere etkisi ele alındı, önemli paneller düzenlendi.

06.12.2024 14:48
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Bu yıl "Yapay Zeka ve Ekonomi" ana temasıyla düzenlenen 8. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde yapay zekanın sektörleri nasıl geliştirdiği ve dönüştürdüğü tartışıldı.

Türkiye ve çok sayıda ülkeden iş dünyasının liderlerini, akademisyenleri, bürokratları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren 8. İstanbul Ekonomi Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

Bu yıl "Yapay Zeka ve Ekonomi" ana temasıyla düzenlenen ve Azerbaycan, ABD, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, İsviçre, Danimarka ve Fransa gibi 20'den fazla ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 1500'den fazla ziyaretçi katılıyor.

"Yapay Zeka Sektörleri Nasıl Dönüştürdü?: İTÜ ARI Teknokent Başarı Hikayeleri" başlıklı panelin moderatörlüğünü İTÜ ARI Teknokent Üst Yöneticisi Prof. Dr. Atilla Dikbaş üstlendi.

Panel öncesi İTÜ ARI Teknokent ile ilgili bilgiler veren Dikbaş, teknokentin kendi kaynaklarıyla büyüdüğünü ve İTÜ'nün beyin gücünü kullandığını, akademik güçlü bir platform olduğunu söyledi.

Büyük AR-GE firmalarının bölgeye çekilmesi için gayret gösterdiklerini belirten Dikbaş, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen Arı 2 binası, önden kiralama yöntemiyle önemli AR-GE firmalarını bölgeye kazandırdı. Girişimcilik ekosistemine yönelik 2005 yılında genç girişimci geliştirme programını yaptık ve programı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'yla yürüttük. 2011 yılında İstanbul Kalkınma Ajansına genç girişimci geliştirme programından doğan o altyapı sayesinde bir proje sunduk ve İTÜ Çekirdek bu şekilde doğdu. Bizim özellikle lider girişimcilik ekosistemimiz çok önemli. Son dönemde yapmış olduğumuz teknolojik transfer ofisi çok önemli bir destek sağlıyor. Biz girişimcilerimize, hem firma hem de bireysel girişimci olsun, İTÜ Çekirdek bünyesine dahil ettiklerimize patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda ciddi bir destek veriyoruz."

Dikbaş, bölgedeki girişimcilere kendi kaynaklarıyla ve herhangi bir maddi yük getirmeden destek sağlayan bir teknopark olduklarını ve TÜBİTAK ile KOSGEB projelerinden en fazla desteği girişimcilerin alabildiğini vurguladı.

Ön kuluçka evresindeki fikirlere değinen Dikbaş, "Ön kuluçka evresinde bize her yıl 7 bin ila 10 bin girişimci fikri geliyor. Bu dünyadaki tüm teknoparklarda veya kuluçka merkezlerinde çok önemli bir rakam olarak kabul ediliyor. Çünkü biz 7 bin ila 10 bin fikirden 600'ünü o yıl bölgede tutabiliyoruz ve destekleyebiliyoruz ve bunların büyük bir kısmı da çok önemli firmalar haline geliyor." dedi.

Ön kuluçka evresinden sonra başarılı girişimcileri "Big Bang" etkinliğinde sahneye çıkardıklarını anlatan Dikbaş, o gün girişimcilere önemli bir maddi destek sağlandığına işaret etti.

İTÜ Çekirdek, İTÜ Seed ve Growth programlarının önemine vurgu yapan Dikbaş, "İTÜ MAGNET, bir yılı doldurarak fatura kesebilecek seviyeye gelen girişimcilerimizi hızlandırma programı kapsamında ayrı bir binaya alıyor. Bu girişimciler, burada da projelerine yönelik önemli destekler alıyor. Hızlandırma programlarımız var, Innogate ve Always On olmak üzere. Yurt dışında girişimcilerimizi hızlandırdığımız yeni kendi kaynaklarımızı hızlandırdığımız program. Girişimcilerin fikirlerini geliştirdiği sektörlere yönelik ciddi analizler yapıyoruz. Ana eksen yapay zeka olmak üzere özellikle son 5 yılda bu kapsamda girişim geliştirenlerin sayısı yüzde 85 artmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ ARI Teknokent CEO'su Dikbaş'ın moderatör olduğu panele İTÜ ARI Teknokent'ten çıkan girişimlerin temsilcileri katıldı.

Zirvenin öğleden sonraki programında, "İnşaat Sektöründe Yapay Zeka ve Dijitalleşme", "Savunma Sanayisinde Yapay Zeka", "Yapay Zeka ve Sanayi Evrimi" ile "Yapay Zeka Ekonomisini İnşa Etmek" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Etkinlik, panellerin ardından gerçekleştirilecek İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ve Ekonomi Zirvesi Devam Ediyor - Son Dakika

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