Yarısı bizden kampanyasında yeni kolaylık: Tüm vatandaşlar yararlanabilecek
27.02.2026 10:08
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek İstanbul için Yarısı Bizden Kampanyası'ndan aynı tarihe kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Bu sayede ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan koşullar yüzünden vatandaşın karşılaşabilecekleri mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. İlgili kararın 3. maddesinin 13. fıkrasında yer alan "31/12/2026 tarihine kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere "6306 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için" ibaresi eklendi.

BAKAN KURUM: İSTANBULLULARIN UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİ BİR ADIMI HAYATA GEÇİRDİK

Genelgeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak" mesajını verdi.

2025 VE 2026 YILLARINDA İLAN EDİLEN RİSKLİ YAPILARIN TAMAMI KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ev ve iş yerini yenilemek isteyen vatandaşlar için riskli yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin de zaman aldığı dikkate alınarak hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan faydalanmasının önü açıldı. Bu sayede 2025 ve 2026 yıllarında ilan edilen riskli yapıların tamamı Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanabilecek.

YARISI BİZDEN İLE BİNA VE ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Bakanlığın sağladığı 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar iş yerlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Ekonomi, Finans, Emlak, Yaşam, Son Dakika

