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Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü - Son Dakika

Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü

07.02.2022 15:13
Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü

Çanakkale Boğazı'nda gırgır teknesinin ağlarına, 5 tona yakın yasal boyda olmayan istavrit takıldı. Teknenin reisi Erhan Çiftçi, sürdürülebilir balıkçılık için tonlarca balığı serbest bıraktı.

Çanakkale Boğazı'nda avlanılan 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesinin ağları, istavrit için denize bırakıldı. Gemiciler tarafından çekilen ağların haznesindeki 5 tona yakın balığın, istavritin küçüğü kıraça olduğu görüldü. Teknenin reisi Erhan Çiftçiler de yasal boy olan 13 santimin altında olduğunu görünce gemicilere, haznedeki tonlarca balığı geri salmalarını söyledi. Gemiciler de haznedeki balıkları doğal ortamına bıraktı.

Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize geri bıraktı

"BU BALIKTAN PARA BEKLEMEMEK GEREKİYOR"

Gırgır teknesinin reisi Erhan Çiftçi, "Çanakkale'nin kuzeyinde, Ceyhun bölgesinde istavrit diye denize bıraktığımız ağlardan yasal olmayan boyda yani kıraça dediğimiz balık çıktı. Biz de balıkları canlı olarak doğaya geri bıraktık. Bu balıktan para beklememek gerekiyor. Bu balığın doğada olması gerekiyor. Sürdürülebilir bir balıkçılık için herkesin böyle yapmalı" dedi.

Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize geri bıraktı

"BÜYÜ DE GEL" PAYLAŞIMI YAPTI

Erhan Çiftçi, sosyal medya hesabından ise "Büyü de gel. Doğa insan kaynaklı yok olduğu gibi yine insan kaynaklı toparlanabiliyor. Biz de doğaya ve sürdürülebilir balıkçılığa bir katkımız olsun dedik. Küçük boyda istavrit balığını Çanakkale Boğazı'na geri bıraktık" mesajını paylaştı.

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Çanakkale Boğazı, Balıkçılık, Çanakkale, Çiftçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü - Son Dakika Ekonomi


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