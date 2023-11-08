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Ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu - Son Dakika

Ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu

Son Güncelleme: 08.11.2023 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye göre, ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, ekimde en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,89 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 2,36 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1,23, euro yüzde 0,08 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 yatırımcısına reel getiri imkanı sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,88 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 0,23, euro yüzde 1,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,38, BIST 100 endeksi yüzde 4,27 ve DİBS yüzde 8,22 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.

Ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu

3 AYLIK DEĞERLENDİRME

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,59 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,26 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu

6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,7, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,02 ile en yüksek reel getiri oluşturan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,66 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,16 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 26,09, avro yüzde 15,62 ve dolar yüzde 7,55 reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 17,48 ve DİBS yüzde 43,67 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 8,92 reel getiri imkanı sağlarken, avro yüzde 0,12, dolar yüzde 7,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 28,72 ve DİBS yüzde 51,34 kayba yola açtı.

Ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu - Son Dakika
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