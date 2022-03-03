Yatırım Ofisi ve Teknopark İstanbul, Güney Koreli Born2Global ile mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Teknopark İstanbul, Güney Koreli küresel girişim hızlandırma kurumu Born2Global Centre ile girişim ekosistemini desteklemek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve Born2Global Centre Üst Yöneticisi (CEO) JongKap Kim katıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti Bilim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Born2Global Centre ile imzalanan mutabakat kapsamında iki ülkenin karşılıklı yatırım fırsatlarının ortaya çıkarılması, tanıtımının yapılması ve doğru iş birliklerine zemin hazırlanması hedefleniyor.

Anlaşmaya göre, taraflar yatırım iş birliklerini destekleyip geliştirerek, Güney Kore ve Türkiye'deki girişimlere etkin bir şekilde destek sunacak. Ayrıca yüksek nitelikli yeteneklerin ve potansiyelli girişimlerin karşılıklı değişimi sağlanarak, yenilik ve derin teknoloji girişimlerinde ortaklık ve iş birlikleri teşvik edilecek.

İş birliği kapsamında, iki ülkenin girişimcileri değişim programıyla ilgili ülkelerde daha rahat hareket edecek ve desteklenecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin de devrede olması ve karşılıklılık ilkesine dayalı olarak iki ülkenin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak iş birliği faaliyetleri için mümkün olan en iyi koşullar, iki ülkenin girişimcilerine sağlanmış olacak.

2021'de Türkiye'deki girişimciler 1,6 milyar dolar yatırım aldı

Açıklamada iş birliğine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin, girişimci iş kültürü, genç ve teknoloji meraklısı nüfusu, yetenekli mühendis havuzu, rekabetçi ürün ve hizmetleri sayesinde çok ciddi bir yatırım almayı başardığını bildirdi.

Geçen yıl erken aşama yatırımlarda 294 yatırım turundan yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırım alındığını kaydeden Dağlıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yatırım turlarının 44'üne uluslararası yatırımcılar da katılırken, yatırım tutarının yüzde 89'unda uluslararası yatırımcılar vardı. 2022'de de teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar artarak devam ediyor. Bugün Asya'nın en doğu ve en batısındaki iki ülkenin temsilcileri olarak bizlere yeni bir dönemin kapılarını açacak bu iş birliği sayesinde girişim ekosistemlerimizin kazan-kazan politikasıyla daha da güçleneceğine inanıyoruz. Born2Global liderliğindeki Güney Koreli fonları ve girişimleri, Teknopark İstanbul liderliğindeki Türk paydaşları ile küresel pazarlara birlikte açılmaya davet ediyoruz."

"Türkiye'deki öncü rolümüzü yurt dışında da sürdürüyoruz"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ise Türkiye'deki öncü rollerini yurt dışında da sürdürmek için durmadan çalıştıklarını belirterek, birçok alanda bünyelerinden çıkan girişimcilerin başarılı projeleri hayata geçirdiğini ve ödül aldığını bildirdi.

Topçu, "Aynı zamanda yurt dışında da önemli işlere imza atıyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte Güney Kore Cumhuriyeti'ndeki partnerlerimizle bu iş birliğini hayata geçirmek, girişimcilerimizin başarı grafiğini daha da yukarılara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Born2Global Centre İcra Kurulu Başkanı JongKap Kim, söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki teknolojik iş birliğinin gelişeceğine değinerek, "Bu mutabakat zaptı, potansiyel teknoloji ortaklıklarının, ortak girişimlerin ve ortak yatırım fırsatlarının önünü açarak Güney Kore ve Türkiye'de bulunan teknoloji şirketleri arasındaki iş birliğinin temelini oluşturacaktır." açıklamasında bulundu. ???????