Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar - Son Dakika
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Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar

10.05.2022 15:17

Konut finansmanında açılan üç yeni kredi paketiyle gözler taksit oranlarına çevrildi. Açıklanan paketlerden ikisi; kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1'in altında faizle geri ödeme imkanı sağlıyor. 3. pakette ise yüzde 50 ödeme şartı var. İşte kredi miktarlarına göre olası taksit oranları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında üç yeni kredi paketini açıkladı. İki paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1'in altında faizle geri ödeme imkanı sağlıyor.

BAKAN NEBATİ DETAYLARI PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı detaylara göre, "İlk Evim Konut Finansman Paketi" ile yalnızca birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli kredi verilecek.

TAKSİT TUTARI 28 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Bu paket üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yıllık borçlanma maliyeti yüzde 12.7 ila 13.1 arasında değişiyor. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin KKDF, BSMV ve diğer giderler hariç 10 yıllık vade sonundaki toplam ödemesi 3 milyon 426 bin 674 TL olacak ve bu parayı 28 bin 556 TL'lik taksitler halinde ödeyecek.

Faizler 0,89 ve 0,99'a indi! İşte yeni kredi paketiyle konut alacakların aylık ödeyecekleri taksitler

DİĞER PAKETTE YÜZDE 50 ŞARTI ARANIYOR

Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise Liralaşma stratejisini desteklemek amacıyla en fazla 2 milyon TL'lik konut değerinin en az yüzde 50'sinin 01.04.2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının yahut hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla aranacak. Bu pakete ikinci el konutlar da dahil edilirken 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak.

Yüzde 0,89 ile kredi çeken ne kadar ödeyecek;

Faizler 0,89 ve 0,99'a indi! İşte yeni kredi paketiyle konut alacakların aylık ödeyecekleri taksitler
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Fırsatçılar iş başında! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini açıkladı, ev fiyatları yükseldi Fırsatçılar iş başında! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini açıkladı, ev fiyatları yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! 0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! 0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek

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Son Dakika Ekonomi Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar - Son Dakika
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