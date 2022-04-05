Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek - Son Dakika
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Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek

05.04.2022 09:29

Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkilerinin Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesi konusunda yeni bir "torba teklif" hazırlanıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmelerinin önünde bulunan engel kalkacak, sınavlar hakkında yapılacak duyurular MSB internet sitesinden açıklanacak ve er, erbaş ve askerî öğrencilerin tedavi giderleri MSB'nin bütçesinden temin edilecek.

Millî Savunma Bakanlığı ile AK Parti'nin hukukçularının üzerinde çalıştığı yeni bir "torba teklif''le Genelkurmay'ın bazı yetkileri MSB'ye devredilecek. Teklifle, askerî alanda yapılması planlanan bazı düzenlemeler şöyle; Türk askerî tarihini ilgilendiren kültür varlıklarına ilişkin araştırma, değerlendirme ve inceleme yetkisi Genelkurmay'dan alınarak MSB'ye verilecek. Askerî tarihle ilgili her türlü taşınır kültür varlığı MSB'nin uygun görüşü ile askerî müzelere devredilecek. Ayrıca silahlı kuvvetler mensuplarının kıyafetleri hakkında uygulanacak kısıtlamalara karar verme yetkisi de Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınarak MSB'ye veriliyor.

BİRLİKLERİN ÇEVRE DENETİMİ

Çevre kirliliğinin önlenmesi için ilgili oluşturulan atık takip ve bildirim sistemlerine askerî birlik ve kurumlarının dâhil edilmesi ve buraların denetiminin çerçevesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MSB'nın müşterek hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde 'askerî birlik ve kurumların sahip oldukları istihbari ve güvenlik hassasiyeti' nedeniyle ayrı bir yönetmelik hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

SINAVLAR İNTERNET ADRESİNDEN DUYURULACAK

MSB tarafından yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçları gibi konular bundan sonra bakanlığın internet adresinden duyurulacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Belirli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmeleri öngörülüyor.

TEDAVİ GİDERLERİ MSB BÜTÇESİNDEN

Er, erbaş ve askerî öğrencilerin tedavi giderleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Düzenlemenin gerekçesinde "Bu durumdakilerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içinde herhangi bir nedenle yaralanmaları, hastalanması veya bir sakatlığının söz konusu olması durumunda Sağlık Bakanlığı hastanelerince, SGK tarafından sağlık giderlerinin ödenmemesi nedeniyle, tedaviye yönelik bazı hizmetlere sınırlamalar getirilmekte, (örneğin fizik tedavi belirli sayıda seans ile sınırlı) ve bu sınırlamalar kapsamında tedavilerde mağduriyetler yaşanmaktadır" denildi. Yapılan düzenleme ile bu mağduriyetler gideriliyor. Ayrıca, terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündeliklerinin ödenmesi de öngörülüyor.

ASKERÎ ARAÇ KAZALARINDA TAZMİN SORUMLULUĞU KALKIYOR

Askerî araçları kullanmakla görevlendirilen yükümlü erbaş ve erler, kullandıkları askerî araç ile kaza yapmaları durumunda, meydana gelen zararı (kasıt ve ağır kusur halleri hariç) tazminden sorumlu olmayacak. Askerî pilotların yurt dışındaki 6 aydan kısa süreli ve harbe hazırlığın devamı niteliğindeki simülatör eğitimleri zorunlu hizmet sürelerinde dikkate alınmayacak. Türkiye gazetesinin haberine göre Millî Savunma Üniversitesinde döner sermaye işletmesi kurulabilecek ve burada görev yapan öğretim elemanlarına döner sermayeden ek ödeme yapılabilecek.

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Son Dakika Ekonomi Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek - Son Dakika
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