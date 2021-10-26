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Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi - Son Dakika

Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi

26.10.2021 09:06

Meclis'te kabul edilen ve 850 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu. Küçük esnaf, çiftçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik düzenlemelerin bulunduğu yeni vergi paketine göre Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına kadar artırabilecek.

Vergi Usul Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre; konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2023'e erteleniyor. Çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak. Dijital ortamda vergi takiplerinin inceleme ve denetimlerinin alt yapısı oluşturulacak. Düzenlemeyle, 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek.

FENOMENLERE 640 BİN LİRA SINIRI

Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle, sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.

Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

CUMHURBAŞKANI'NA ÖTV YETKİSİ

Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına kadar artırabilecek. NTV'nin haberine göre yasanın getirdiği diğer yenilikler şöyle:

- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4'ten 3'e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

- Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak.

- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

- Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi

cumhurbaşkanı, Medya, Vergi, ÖTV, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi - Son Dakika
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