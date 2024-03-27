Geçen yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 473 gigavatlık rekor artışla toplam 3 bin 870 gigavata yükseldi.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) açıklamasına göre, yenilenebilir enerjide kapasite artışı toplam artışın yüzde 86'sını oluşturdu.
Yenilenebilir kapasite artışında güneşin payı yüzde 73, rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 24 oldu.
Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında Çin 297,6 gigavatla ilk sırada yer aldı. Çin'de rüzgar ve güneş yatırımlarının kömür ve doğal gaz yatırımlarıyla rekabet etmesi kurulu gücün yenilenebilir lehine artmasında etkili oldu.
Öte yandan ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinde yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 69,4 gigavat kurulu güce ulaştı.
Aralarında Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin gibi ülkelerin yer aldığı G20 ülkelerinde ise kurulu güç önceki yıla göre yüzde 15'lik artışla toplamda 3 bin 85 gigavat oldu.
Raporda görüşlerine yer verilen IRENA Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kapasitesindeki olağanüstü artışın Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Ancak IRENA'nın Dünya Enerji Dönüşümleri Görünümü 1,5 santigrat derece senaryosu uyarınca, önümüzdeki 7 yıl içinde gerekli 7,2 teravatlık yenilenebilir kapasitesinin daha hızlı sisteme dahil olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Rekor Artışla 3.870 Gigavata Ulaştı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 8.821,45 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 189 dolar olarak belirlendi.
Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye, 87 firmayla en yüksek katılımcı sayısına sahip olarak uluslararası alanda lider konumda yer aldı. Fuar, 120'den fazla ülkeden ve bölgeden yabancı alıcıları bir araya getirdi. Türkiye'nin doğal taş ihracatı da artış göstererek, Çin'e olan ihracat hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da iç sularda av yasağının 1 Nisan'da başlayacağını hatırlatarak, sürdürebilir avcılığın sağlanması için av yasaklarının önemini vurguladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 8.821,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3'e çıkardı.
MÜSİAD Elazığ Şubesi, Osmanlı Dönemi'nde adet haline gelmiş olan zimem defteri uygulamasını geleneksel hale getirerek, bu Ramazan ayında da çalışma başlattı. Elazığ'da bulunan bakkallardan veresiye defteri satın alarak dar gelirli ailelerin borçlarını silen MÜSİAD, zimem defteri uygulamasını sürdürdü.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri KOBİ OSB projesinin BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olacak stratejik bir hamleye...
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı kırsal bölgelerde, vatandaş mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 6 adet toplu taşıma aracı ile hizmet vermeye başladı. Halk otobüslerinin sefer yapamadığı mahallelere midibüslerle ulaşım sağlanacak.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün startını verdiği Selendi ilçe merkezinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarında da sona gelindi. 150 milyonluk proje kapsamında ilçe merkezine 38 kilometrelik içme suyu, 39 kilometrelik kanalizasyon, 7 kilometre yağmur suyu hattının tamamlanmasının ardından kilit parke taşı döşeme çalışmalarında da sona yaklaşıldı.
Aydın Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan bir sera alanını ziyaret ederek modern tarım uygulamaları hakkında bilgi aldı. Altıntaş, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilere destek olacaklarını ve tarımsal inovasyonun teşvik edilmesi için çaba göstereceklerini belirtti.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasının ardından yapılan bilirkişi raporunda, göçükle birlikte çalışan veya yaşayan kişilerde ağır metal toksisitesi açısından daha fazla risk olduğu tespit edildi. Ancak, görüntülerde, faciada mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışan taşeron işçilerin maskesiz ve korumasız bir şekilde çalıştığı görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?