Yerleşik Hane Halklarının Tüketim Harcamaları Yüzde 7,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerleşik Hane Halklarının Tüketim Harcamaları Yüzde 7,3 Arttı

Yerleşik Hane Halklarının Tüketim Harcamaları Yüzde 7,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artış gösterdi. Ayrıca, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 artış kaydetti. İş gücü ödemeleri ve net işletme artığı/karma gelir de önemli ölçüde artış gösterdi. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı. Sektörlere göre ise hizmetler sektörü yüzde 12,3 büyüme kaydetti.

31.05.2024 10:45
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Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 10,3 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 108,4 artış

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 108,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken bu oran 2024'te yüzde 42 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 40 iken yüzde 44,2 oldu.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2022 1. Çeyrek2.519.789181.490186,97,8
2022 2. Çeyrek3.424.670219.665201,67,6
2022 3. Çeyrek4.273.138242.416223,84,1
2022 4. Çeyrek4.794.179262.243231,23,3
2022 Yıllık15.011.776905.814210,95,5
2023 1. Çeyrek4.642.146246.013194,34
2023 2. Çeyrek5.506.173271.669209,53,9
2023 3. Çeyrek7.696.613296.508237,46,1
2023 4. Çeyrek8.431.375304.402240,44
2023 Yıllık26.276.3071.118.593220,44,5
2024 1. Çeyrek8.822.248285.572205,45,7
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2023 1. çeyrek2024 1. çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık3,54,6
Sanayi-1,24,9
İmalat sanayisi1,24,7
İnşaat5,311,1
Hizmetler12,34,3
Bilgi ve iletişim8,25,5
Finans ve sigorta faaliyetleri14,92
Gayrimenkul faaliyetleri22,5
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri10,75
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri3,33,3
Diğer hizmet faaliyetleri7,82,8
Sektörler toplamı3,45,2
Vergi-sübvansiyon9,310,4
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)45,7
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerleşik Hane Halklarının Tüketim Harcamaları Yüzde 7,3 Arttı - Son Dakika

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