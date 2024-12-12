Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Rusya\'ya İhraç Edildi

Ekonomi

TRAKYA tarlalarında üretilen yerli ve milli 80 ton hibrit ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'dan Rusya'ya ihraç edilmek üzere yola çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) iş birliğiyle geliştirilen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin de katkılarının olduğu Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu için 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlandı. Çalışmaların ardından 2021'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de toprakla buluşturuldu. Rusya'da da deneme ekipleri yapılan tohumun veriminin iyi olması nedeniyle buradan yoğun talep gelmeye başladı. İlk etapta 20 ton ihraç edilen tohumdan 120 bin ton talep geldi. Gelen talep üzerine Tekirdağ'dan bugün 80 bin ton tohum gemiyle Rusya'ya gönderildi.

TRAKTOD Başkanı İbrahim Toruk, bu yılın kendileri için rekor yılı olduğunu belirterek, "Yıllardır bugün için uğraşıyorduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla olacak. 2 tonla başlamıştık, geçen sene 20 tonluk bir ihracatımız olmuştu Rusya'ya. Geçen sene de hedef koymuştuk kendimize 3-4 konteyner göndereceğiz diye. Şu anda Ruslarla yaptığımız anlaşma doğrultusunda talep çok ama bu sene bütün Türkiye'de toplam 120 ton üretimimiz var. İnşallah 120 ton tohumu 6 konteyner olarak Rusya'ya anlaştık, göndereceğiz. Bugün burada ilk partiyi yani 80 ton tohumumuzu bugün yükleyeceğiz. Türk yerli ve milli tohumculuğu, hibrit ayçiçeği tohumculuğu adına gerçekten bir başarı olduğuna inanıyoruz" dedi.

'TÜRK TOHUMCULUĞU ADINA GURUR DUYUYORUZ'

Türk tohumculuğu adına tarihi bir gün yaşadıkları söyleyen Toruk, "Bu yıl göndereceğimiz 120 ton çok büyük bir rakam bizim açımızdan ama Rusya pazarı açısından küçük bir pazar. Ambargo uygulaması nedeniyle global firmaların Rusya'ya tohumculuk verememesi, yerli tohumculuk sektörünün gelişmemiş olması sebebiyle aslında Türk firmalarına bir fırsat oldu. Biz önümüzdeki yıl, bu seneki 120 tona karşı, önümüzdeki yıl yaklaşık 400 ton tohum satışı gibi bir sözleşme imzalıyoruz. Farklı farklı firmalarla önümüzdeki yıl inşallah buradan 6 konteyner değil, 25-30 konteyner tohum göndereceğiz. Türk tohumculuğu adına gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR'

Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, tohumculuğun stratejik sektörlerin başında geldiğini, Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi. Erdoğdu, "Ülkemiz için tohumculuk çok çok önemli. Hem ülkemiz türlerinin korunması hem de dışa bağımlılıktan kurtulma bakımından tohumculuğun geliştirilmesi, tohum türlerinin korunması, yeni nesillerin ıslah edilmesi ve bunun pazarlanması ülkemiz ekonomisi içinde çok çok önem arz ediyor. Geçen yıl daha doğrusu mart ayı gibiydi, firmamız ilk ihracatını 20 ton civarında Rusya'ya göndermişti. Şimdi gönderdiği ürünlerden duyulan memnuniyet ve o ürünlerin gösterdiği başarı neticesinde talebin arkası geliyor. Bugün de önemli miktarda tohumu ihracata gönderiyoruz. Burada firmamızın yaptığı çalışma dediğim gibi hem tarımımızın geliştirilmesi, türlerimizin korunması hem de ihracatla birlikte ülkemiz ekonomisine katkı açısından çok büyük önem arz ediyor. Bu sebeple ben hem firma yetkililerimizi hem de bu konuda desteklerini esirgemeyen devlet kurumlarımızı ve Trakya Kalkınma Ajansımızı kutluyorum" dedi.

'ÜLKEMİZİN AYÇİÇEK TOHUMCULUĞUNDA KALKINMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Mehmet İbrahim Yılmaz, her zaman yerli ve milli tohumun önemine vurgu yaptıklarını belirterek, "Ülkemiz, yurt dışına yapacağımız ihracatlar açısından hem ülkemizin ayçiçeği tohumculuğunda kalkınması için hem de bakanlığımızın da yaptığı çalışmaları ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bugün Rusya'ya gönderilen 80 ton tohumun ardından önümüzdeki günlerde 40 ton daha gönderilerek, bu yılki talebin yerine getirileceği belirtildi.