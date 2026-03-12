Yerli Navigasyon Projesi ile Dışa Bağımlılık Azalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle niteliğinde." dedi.

Yerli Navigasyon Projesi imza töreninde konuşan Kacır, dijital çağın stratejik alanlarından biri olan konum ve harita teknolojilerinde Türkiye'nin kabiliyetlerini genişleteceğini söyledi.

Projenin ekonomiye ve teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını belirten Kacır, "Dijitalleşme, şehirleşmeden ulaşıma, ekonomiden sağlığa pek çok sahada derin ve çok katmanlı etkiler oluşturuyor." dedi.

Yenilikçi teknolojileri iş süreçlerine başarılı bir inovasyon kültürü ve vizyoner yönetim anlayışıyla entegre eden kurumların her geçen gün sertleşen küresel rekabet ortamında öne çıkmayı başardığını dile getiren Kacır, bu teknolojileri geliştirme ve üretme kapasitesine sahip ülkelerin ekonomik bağımsızlığı güçlendirdiğini vurguladı.

Dijital teknolojilerin sunduğu fırsatları en üst düzeyde değerlendirebilmenin anahtarının veriyi üretmekten, işlemekten, güvenli biçimde yönetmekten ve ekonomik değere dönüştürmekten geçtiğini anlatan Kacır, bu hususta kritik başlıklardan birini ise konum, harita ve navigasyon teknolojilerinin oluşturduğunun altını çizdi.

Kacır, "Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji geliştirme ve üretmede devler liginde yarışan, savunma sanayisinden yerli otomobiline kadar her alanda yüksek teknoloji ihraç eden bir Türkiye'nin bu stratejik alanda geri kalması düşünülemez olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimize ulaşmak için ekosistemimizi rekabet öncesi işbirliği programlarıyla destekliyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızın, KOBİ'lerimizin ve akademinin ortak bir teknoloji geliştirme odağında buluşmalarını sağlıyoruz. Program kapsamında bugüne kadar açtığımız çağrılarla yazılım teknolojileri, yapay zeka, çip, nükleer enerji gibi milli egemenliğimiz ve teknoloji odaklı kalkınma yolculuğumuz için pek çok kazanımın önünü açtık."

"Konum tabanlı teknolojilerde milli kapasite güçlenecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, programın harita ve navigasyon uygulaması geliştirme projeleri çağrısıyla da konum tabanlı teknolojilerde Türkiye'nin milli kapasitesini tahkim etmek, stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi çözümleri desteklemek ve Türkiye'yi bu kritik alanda küresel ölçekte daha ileri bir konuma taşımak üzere önemli bir adım attıklarını belirtti.

Kacır, "Yüksek kullanıcı kapasitesine sahip, güncel ve güvenilir veri altyapısına dayanan, yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinden yararlanan yerli navigasyon uygulamalarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Güvenlikten sürdürülebilirliğe, ulaşımdan acil durum yönetimine kadar geniş bir alanda katma değer üreten, kullanıcı ihtiyaçlarına duyarlı ve milli önceliklerimizle uyumlu çözümlerin önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarsoft, BVB Navigasyon ve TOGG'un yerli navigasyon uygulaması geliştirmek üzere güçlerini birleştirdiğini kaydeden Kacır, projeyle oluşturulacak altyapının, vatandaşları günlük hayatta daha güvenli, daha hızlı ve daha akıllı bir navigasyon deneyimiyle buluşturacağını belirtti.

Kacır, "Konum tabanlı teknolojilerde rekabet gücümüzü önemli ölçüde artıracak, mobiliteden lojistiğe, akıllı şehir uygulamalarından e-ticarete, turizmden afet ve acil durum yönetimine kadar pek çok sektörün dijital dönüşümünü ve bu dikeylerde yeni girişimlerin ortaya çıkmasını destekleyecek." şeklinde konuştu.

Projenin Türkiye'ye yeni yetkinlikler kazandıracağını, yabancı navigasyon uygulamalarına başarılı bir alternatif sunarak dışa bağımlılığı azaltacağını ve dijital egemenliği tahkim edeceğini dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz bu projeyle geliştirilecek uygulamanın uluslararası pazarlarda da karşılık bulan ve küresel ölçekte marka değerine ulaşan bir teknolojik ürüne dönüşmesi. Milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaya ve ülkemizi geleceğin dünyasında daha güçlü bir konuma taşıma gayesiyle çalışmaya devam edeceğiz."

2030 Yapay Zeka Stratejimiz kapsamında eylem planı hazırlıklarımızda tüm paydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın desteğini almaya yönelik bir çağrıya çıktık. Bu hafta başında duyurusunu yaptığımız çağrıyla yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresiyle 10 Nisan 2026 tarihine kadar vatandaşlarımız ve paydaşlarımız ülkemizin yapay zeka stratejisi eylem planına doğrudan katkı sunma imkanına sahipler."

Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır himayelerinde Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgem, BVB Navigasyon Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ve Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan'ın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.