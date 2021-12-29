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Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı - Son Dakika

Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı

29.12.2021 11:42

Yerli otomobil TOGG'un tanıtımı sırasında bagajı açan muhabirin, görevlinin tepkisiyle karşılaşması Türkiye'de büyük ses getirdi. Herkes canlı yayında fırça yiyen muhabiri konuşurken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan MasterChef jürisi Danilo Zanna'lı "Bagaj önemli" paylaşımı geldi. Art arda yaşanan gelişmeler sonrası milyonlar TOGG'un bagajının neden gizlendiğini ve içinde ne bulunduğunu merak ederken, sosyal medyada yetkililere bir açıklama yapması yönünde çağrı yapıldı.

TOGG'un Bursa fabrikasındaki yerli otomobil tanıtımı sırasında bagajı açan muhabirin, canlı yayında bir görevlinin hışmına uğraması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank paylaşımı geldi

ÖNCE MUHABİRE FIRÇA SONRA BAKAN VARANK'IN ESRARENGİZ PAYLAŞIMI

Bagajı açtığı esnada yanına koşan görevlinin "Açmayın dedik" tepkisiyle karşılaşan muhabirin görüntüleri paylaşım rekorları kırarken, yaşanan olayın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın TOGG'un bagajını açıp içine bakarken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Varank, tweet'ine ise "Bagaj önemli!" notunu düştü.

Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank paylaşımı geldi

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN BİR AÇIKLAMA BEKLİYOR

Muhabirin bagajı açtığı için uyarılması sonrasında Bakan Varank'ın bagaja yaptığı vurgu dolu paylaşım ise milyonların merakını iyiden iyiye artırdı. Yetkililerin TOGG'un bagajını neden göstermek istemedikleri ve içinde ne olduğu büyük merak konusu olurken, sosyal medya üzerinden art arda yaşanan olaylarla ilgili yorum yapan çok sayıda kişi de yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama beklediklerini ifade etti.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Muhabire yayın sırasında fırça atmayı haklı gösterecek nasıl bir bahaneniz var?

- TOGG'un bagajında ne var ki, bir muhabir canlı yayın sırasında böyle sert bir şekilde uyarılıyor.

- TOGG gerçekten heyecanlandırmaya devam ediyor, logosu ayrı güzel ama bagajı gerçekten gizemli.

- Türkiye'nin yeni gündemi TOGG'un bagajı oldu! Her şeyi bıraktık, içinden ne çıkacağını konuşuyoruz.

- Bakan Varank'ın paylaşımı merakımızı bir kat daha artırdı, yetkililer bir açıklama yapacak mı?

- Danilo da dahil olduysa reklama, TOGG'un bagajında gerçekten bir sürpriz var gibi.

- Yerli otomobilin bagajının neden gizlendiğini açıklayacak bir yetkili bulunur mu?

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Mustafa Varank, yerli oto, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı - Son Dakika
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