Yıldız Holding 2024 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

'İsrafsız Şirket' iş modeliyle tüm ekosisteminde sürdürülebilirlik temelli bir dönüşüm yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding'in, 2024 yılı performansını paylaştığı 8'inci Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Bağımsız Güvence beyanıyla yayınlanan raporda holding ve şirketlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleden döngüsel ekonomiye, inovasyondan fırsat eşitliğine kadar bir çok alanda yürüttüğü çalışmalara kapsamlı bir şekilde yer veriliyor.

Yıldız Holding ve şirketlerinin 2024 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, hedeflerinin ve iyi uygulamalarının kamuoyuyla paylaşıldığı 8'inci Sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. Raporda, 'Bu Dünya Bizim' yaklaşımıyla 'Doğanın Geleceği İçin Çalışmak', 'Paydaşlarımızla Güçlenmek' ve,'Geleceğe İlham Vermek' odak alanlarındaki taahhütlere yönelik ilerlemeler ve somut aksiyonlar yer aldı.

ENTEGRE YÖNETİM ANLAYIŞIYLA ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI DEVAM EDİYOR

Karbonsuzlaşma, atık yönetimi, su ve enerji verimliliğine yönelik yeşil dönüşüm projelerine 2024 yılında devam eden Yıldız Holding, 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde 'net sıfır' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. Yenilenebilir enerjiye geçişin önemli rol oynadığı bu süreçte, 2024 yılında Aytaç Gıda, Çankırı Çerkeş'teki Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) devreye alarak fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya başladı. Polinas, bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 5.745 kWp kapasiteli GES yatırımıyla önümüzdeki on yıl içinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını toplamda yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor. Bizim Toptan da Gebze mağazasındaki GES ile yıllık ihtiyacından fazla yenilenebilir enerji üretmeye devam ediyor.

Diğer yandan iklim krizinin etkilerinin değerlendirilmesi adına yıl içerisinde Bizim Toptan, Besler, Penta Teknoloji, ŞOK Marketler kendi operasyonları ve değer zincirleri özelinde iklim riskleri çalışmaları gerçekleştirdi. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'na uyum kapsamında gerçekleştirirken bu çalışmalar neticesinde, iklim risklerine karşı stratejik aksiyonlar belirlendi.

SOSYAL ETKİ PROJELERİ İLE DEĞER ZİNCİRİNİN DÖNÜŞÜMÜ SÜRÜYOR

Yıldız Holding, fırsat eşitliği odağıyla kadın çiftçilerin desteklenmesi ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için tüm ekosisteminin dönüşümü odağında sosyal etki projelerine devam etti.

ŞOK'ta Ben de Varım projesi kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünler seçili mağazalarda kar amacı güdülmeden satışa sunularak 10 milyon TL'nin üzerinde ekonomik değer yaratıldı. SuperFresh'in Tarımın Kadın Yıldızları projesiyle 2024 yılında kadın çiftçilere girişimcilik, ekolojik okuryazarlık, finansal okuryazarlık ve yapay zeka gibi alanlarda eğitimlere devam edildi. Proje başlangıcında yüzde 5 olan kadın çiftçi oranının yüzde 30'a yükseldiği bildirildi.

ÇALIŞAN EKOSİSTEMİ EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ANLAYIŞI İLE GÜÇLENİRKEN, DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM ETTİ

Holdingin 'İnsana Yatırım' vizyonu doğrultusunda dijitalleşme, çeşitlilik ve sürekli gelişim ekseninde birçok iyi uygulama hayata geçirildi. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleriyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, bu alandaki öncü uygulamalarıyla EŞİT ÜCRET Derneği tarafından (EQUAL-SALARY Foundation) eşit işe eşit ücreti belgeleyen kurumlara verilen 'EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk holding oldu.

Liderlik gelişim programlarının yanı sıra yetkinlikleri geleceğe hazırlamak amacıyla kurulan Yapay Zeka Akademisi ile çalışanların yapay zeka ve teknolojiyi kullanarak iş yapış şekillerini dönüştürmesine katkı sağlandı.

UZUN VADELİ KALICI ETKİNİN ANAHTARI, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

Yıldız Holding, 'Geleceğe İlham Vermek' odağıyla, yenilikçi ve sürdürülebilir odaklı çözümler geliştirirken, teknolojiyi ve inovasyonu güçlü bir değer yaratma aracı olarak kullanma hedefini sürdürüyor. Bu kapsamda 2024 yılında da tüketicilerin yaşam kalitesini artıracak, sağlıklı ve iyi yaşamı destekleyen yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edildi.

TÜTÜNCÜ: TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI PROJELERİMİZ DEĞER ZİNCİRİMİZDE ÇARPAN ETKİSİ YARATIYOR

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding'in 'İsrafsız Şirket' iş modelini 81 yıldır tüm süreçlerine entegre ederek büyüdüğünü belirterek: "Mutlu Et Mutlu Ol anlayışımızla istihdamdan ihracata, sosyal faydadan çevresel sürdürülebilirliğe kadar her alanda pozitif dönüşüm odaklı çalışmalarımız devam ediyor. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde kaynak verimliliği, gıda güvenliği ve israfının önlenmesine yönelik çalışmalarımızla 2024'te de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam ettik. Döngüsel ekonomi prensipleri rehberliğindeki uygulamalarla çevresel etkimizi taahhütlerimizin ötesinde azaltırken, yenilenebilir enerji yatırımlarımız '2050 Net Sıfır' hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı ortaya koydu. Toplumsal fayda odaklı projelerimiz ise sosyal katkılarıyla değer zincirimizde çarpan etkisi yaratıyor. Kapsayıcılık ve fırsat eşitliğine bağlılığımızla, gıda ve perakende sektöründe Uluslararası Eşit Ücret Sertifikası'nı almaya hak kazanan ilk holding olmak bizlere büyük gurur yaşattı. Yıldız Holding olarak sürdürülebilirliği tüm iş stratejimizin ayrılmaz parçası olarak görüyor, geleceği dönüştürmeye ve yarının dünyasına bugünden değer katmaya devam ediyoruz."