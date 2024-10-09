Yöresel ürünler fuarı YÖREX Antalya\'da kapılarını açtı

Ekonomi

Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, kapılarını açtı. 400'ün üzerinde katılımcı ile Anadolu'nun yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşacak.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in açılışı yapıldı. Anadolu'dan gelen yüzlerce yöresel ürün ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 5 gün boyunca ziyaretçiyle buluşacak.

"Para kazanabilmenin yolu markalaşmadan geçiyor"

Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaret tescil belgesi almış ürünlerin yüzde 45'ine yakının oda ve borsalar sayesinde olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Markalaşmanın yolu da patentten. Patent almadan markalaşmak mümkün değil. Türk Patent Kurumuna gideceksin, ürününün patentini yaptıracaksın. İkinci kademe Avrupa Birliği'nde tescil ettireceksin. Orada biraz gerideyiz, şu ana kadar 27 ürünümüz AB'den coğrafi işaret tescilini aldı, 70 ürünümüz sırada bekliyor" dedi.

"YÖREX'te üreticiler ile perakende zincirlerini, e-ticaret portallarını buluşturuyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ürünlerin AB'de tescil alması konusunda destek verdiklerini aktararak, YÖREX'in öneminin altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, "YÖREX'te üreticiler ile perakende zincirlerini, e-ticaret portallarını buluşturuyoruz. Stantlarda iş görüşmeleri yaptırıyoruz, ürünlerini pazarlayabilmeleri için" ifadelerini kullandı.

"Coğrafi işaret tescil sayımız 1639'a ulaştı"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, coğrafi işaretli ürünlerin sadece ticari değer olmadığını, aynı zamanda yerel kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. Durak, "Ülkemizde coğrafi işaret korumasının başladığı 1995 yılından itibaren ilk 10 yıl döneminde tescil sayısı 69 iken bu sayı 2005-2015 yılları arasında 105, 2015-2023 yılları arasında ise 1328 olmuştur. Bugün itibarıyla "mıştır. Ülkemizde coğrafi işaret konusunda; Çin'den sonra ikinci sıradayız. Bu sıralama ülkemizin sahip olduğu kültürel, doğal ve beşeri zenginliğin açık bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Markalaşmak, markalaşarak yürümek lazım"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, YÖREX'in Antalya'dan bir seçki sunduğunu dile getirdi. Şahin, "Bunun artık markalaşma ve patentleşme zamanı çoktan geldi, geçiyor. Pastırmayı keşfettik, eti muhafaza etmemiz gerekiyordu, Yörüklerimizin sütü muhafaza etmesi gerekiyordu, yoğurdu peyniri yaptı. Bunlar çok kıymetli şeyler, bizler bunun değerini anlamalıyız ve bundan da para kazanmalıyız. Markalaşmak, markalaşarak yürümek lazım. YÖREX bunun için değerli bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yöresel ürünleri markalaştıran, üreticilere katma değer sağlayan YÖREX'i tüm imkanlarıyla desteklediklerini belirtti.

"Markalaşmak için hep birlikte çalışmalıyız"

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, YÖREX'in ülke çapında tanınır hale gelmesinden duyduğu mutluluğu aktardı. Çavuşoğlu, 13 yıl içinde büyük bir emek var, Ali Çandır Başkanımızın emeği var. Bu fuarın sloganı "Sizin oraların nesi meşhur?", bunu çok anlamlı buluyorum. Sizin oraların ve bizim oraların meşhur olan çok ürünü var. Ürünlerimiz için aldığımız coğrafi işaretler de bunu gösteriyor, nasıl YÖREX markalaştıysa coğrafi işaret alan ürünlerimizin markalaşması için de hepimizin çalışması lazım" diye konuştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, YÖREX'in, yerel üreticilerin ulusal ve uluslararası arenaya tanıtmak, kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla düzenlenen güzel bir buluşma olduğunu söyledi.

"YÖREX hepimizin emeğiyle ulusal bir marka haline geldi"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 14 bin yıllık geçmişiyle, medeniyetlerin harman olduğu Anadolu'nun, el emeği göz nuru yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini, Antalya'da bir araya getirdiklerini söyledi.

Çandır, YÖREX'te bu yıl 10 bin metrekare alanda, 5 gün boyunca Anadolu şöleni yaşanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ürünlerimizin hakkının hukukunun korunmasına, ticaretinin gelişmesine, kıyıda köşede kalmış ürünlerimizin gün yüzüne çıkarılmasına, birlikte hareket ederek kırsaldaki ekonominin gelişimine, yerinde istihdamın sağlanmasına, ürünlerimizin, gelecek nesillere aktarılmasına, katkı sağlamak için bu yola çıktık. Marifetlerimizi ve yöresel ürünlerimizi önce kendi insanımıza, sonra dünyaya tanıtalım istedik. Şimdi gururla söylemem gerekir ki kırsala, ekonomiye can suyu olan YÖREX hepimizin emeğiyle ulusal bir marka haline geldi."

Çandır, coğrafi işaretli ürünleri gelecek yıldan itibaren yurt dışında tanıtmayı amaçladıklarını da ekledi.

Açılış törenine; TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in açılışı Anadolu Ateşi dans grubunun renkli gösteriyle başladı. - ANTALYA