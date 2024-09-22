Yüksek Hızlı Tren: 200 Bin Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksek Hızlı Tren: 200 Bin Yolcu Taşıdı

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İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, 4.5 ayda 200 bin yolcuya hizmet vererek büyük ilgi gördü.

22.09.2024 13:23
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Kanatsız uçak 4,5 ayda 200 binden fazla yolcu taşıdı

SİVAS - Hizmete girdiği günden bugüne kadar on binlerce kişi tarafından tercih edilen İstanbul- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı 4.5 ayda 200 bin 186 yolcuya hizmet verdi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında hizmete giren Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının ardından, 4 Mayıs 2024'te hizmete giren İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı da büyük ilgi görüyor. Özellikle karayolu ile İstanbul'a ulaşımın yaklaşık 13 saat sürmesine rağmen, yüksek hızlı tren ile bu süre 7 saate düşürülünce vatandaşlar daha çok treni tercih etmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, hizmete girdiği günden bugüne kadar sadece 4.5 ayda 200 bin 186 yolcuya hizmet verdi. Öte yandan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı da açıldığı tarihten bu yana toplamda 1 milyon 306 bin 159 yolcuya hizmet verdi. Yüksek hızlı tren ağının genişlemesiyle birlikte, yolcu sayısının daha da artması bekleniyor. Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından, yarın Yıldızeli ve Elmadağ istasyonları da hizmete girecek. Bu sayede daha fazla vatandaş, yüksek hızlı trenin konforundan faydalanabilecek.

Yüksek Hızlı Tren: 200 Bin Yolcu Taşıdı
Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek Hızlı Tren: 200 Bin Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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