2025 Bütçesi: Ankara Üniversitesi 14,6 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Bütçesi: Ankara Üniversitesi 14,6 Milyar Lira

2025 yılı için yükseköğretim kurumlarına ayrılan bütçe ödeneği 487 milyar lirayı aşarken, en fazla ödeneğin Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı. Ankara Üniversitesi, 14 milyar 680 milyon liralık bütçe ödeneğiyle en yüksek ödeneği alacak üniversite oldu.

07.09.2024 12:18
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Yükseköğretim kurumlarına 2025 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 487 milyar lirayı aşarken, en fazla ödeneğin 14 milyar 680 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

AA muhabirinin 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlediği verilere göre, ülkedeki üniversiteler için 487 milyar 298 milyon lira ödenek ayrılması öngörüldü.

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı için öngörülen 14 milyar 680 milyon 940 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (6 milyar 797 milyon lira), İletişim Başkanlığı (6 milyar 155 milyon lira), Yargıtay (4 milyar 10 milyon lira), Sayıştay (3 milyar 259 milyon lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (3 milyar 113 milyon lira) ve Danıştay (2 milyar 389 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İkinci sırada İstanbul Üniversitesi var

İstanbul Üniversitesi, 14 milyar 149 milyon 774 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu kurumu 13 milyar 938 milyon 766 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 12 milyar 586 milyon 655 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 12 milyar 314 milyon 502 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 543 milyon 991 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı düşük diğer üniversiteler ise 590 milyon 851 bin lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 604 milyon 926 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 1 milyar 123 milyon 426 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 63 milyon 422 bin lira ödenek öngörüldü.

Ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite şöyle:

ÜniversiteÖdenek Tavanları (TL)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ14.680.940.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ14.149.774.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ13.938.766.000
EGE ÜNİVERSİTESİ12.586.655.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ12.314.502.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ10.243.805.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA9.769.318.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ9.507.278.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ9.127.841.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ8.881.854.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ8.846.584.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ8.301.814.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ8.210.916.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ7.859.052.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ7.685.153.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ7.567.213.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ7.508.743.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ7.503.198.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ7.245.506.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ6.985.460.000

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2025 Bütçesi: Ankara Üniversitesi 14,6 Milyar Lira - Son Dakika

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