Esnaflıktan tarıma geçen Hakkarili çiftçi, kilosu 1 milyon liraya varan safranın hasadında - Son Dakika
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Esnaflıktan tarıma geçen Hakkarili çiftçi, kilosu 1 milyon liraya varan safranın hasadında

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Esnaflıktan tarıma geçen Hakkarili çiftçi, kilosu 1 milyon liraya varan safranın hasadında
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Esnaflıktan tarıma geçen Hakkarili çiftçi, kilosu 1 milyon liraya varan safranın hasadında
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Yıllarca esnaflık yaptıktan sonra tarıma yönelen Kerim Erişmiş, Yüksekova'nın Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazisinde safran topluyor. Kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen ürün için geçen yıl 20 kilo yumruyla deneme yapan Erişmiş, bu yıl ekimi yaklaşık 70 kiloya çıkardı. Kalite düşmesin diye çiçekler güneş vurmadan toplanıyor; hasadın 15 gün daha sürmesi bekleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra mesleğini bırakarak tarıma yönelen Kerim Erişmiş, kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safranın hasadına başladı.

2 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 70 KİLO YUMRU

İlçeye bağlı Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazisinde üretim yapan Erişmiş, safranın yanı sıra salep ve sarımsak da yetiştiriyor. Geçen yıl deneme amacıyla 20 kilogram safran yumrusuyla üretime başlayan Erişmiş, bu yıl çocuklarının da desteğiyle 50 kilogram daha ekerek diktiği yumru miktarını yaklaşık 70 kilograma çıkardı. Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan safranın hasat mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.

GÜNEŞ VURMADAN TOPLANIYOR

Hasadın yaklaşık bir haftadır devam ettiğini belirten Kerim Erişmiş, sürecin 15 gün daha sürmesini beklediklerini kaydetti. Çiçeklerin kalitesini korumak için erken saatlerde toplanması gerektiğini vurgulayan Erişmiş, "Geçen yıl 20 kilogram yumruyla başladık, bu yıl 50 kilogram daha ekledim. Şu anda yaklaşık 70 kilogram safran yumrumuz var. Hasadımız yaklaşık 15 gün daha devam edecek. Çiçekleri sabah erken saatlerde toplamak zorundayız. Güneş ışınları vurduğunda kalitesi düşebiliyor" dedi.

İSTEYEN HERKESE DESTEK SÖZÜ

Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı desteklerle üretimini geliştirdiğini belirten Erişmiş, safranın bölgede önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini ifade etti. Yüksekova ve Hakkari genelinde bu ürünü yetiştirmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa elimden geldiğince destek olurum" diye konuştu.

Öte yandan, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Erişmiş'in arazisini ziyaret ederek üretim ve hasat süreci hakkında incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

Kaynak: İHA
YüksekovaHakkariEkonomiGüncelSon Dakika

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