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Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler - Son Dakika

Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

25.11.2021 10:31
Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

Yunanistan'da yayın yapan To Vima gazetesi, Atina yönetiminin Türkiye'nin parasını ödediği F-35'ler hakkındaki planını ifşa etti. Gazete, Türkiye'nin programdan çıkarılması sonrası ABD'den F-35'lerin istendiğini ancak bu talebin kabul görmediğini belirtti.

Türkiye'nin F- 35 programından çıkarılmasının ardından Yunanistan da kendi planlarını devreye sokmak için gizliden çalışmaya başladı. Türkiye'ye karşı hava savunma sistemini güçlendirmek isteyen Atina yönetiminin, parası alınan ancak Türkiye'ye gönderilmeyen F-35'leri ABD'den istediği ortaya çıktı. Ancak ABD yönetimi bu talebi reddetti.

ABD ENVANTERİNE KATILACAKLAR

Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan 6 adet F-35'in transferi iptal edilirken, ABD Savunma Bakanlığı'nın geçen yıla ilişkin bütçesi çerçevesinde uçakların ABD Hava Kuvvetleri envanterine katılmasına karar verildi.

UÇAKLARI ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPTILAR

Yunanistan ise söz konusu uçakları alabilmek için ABD'ye başvuruda bulundu. Senato'ya sunulan bir tasarıda da Türkiye'ye verilmek üzere üretilen F-35'lerin Atina yönetimine transfer edilmesi önerisinde bulunulmuştu.

Son olarak Yunan basınında çıkan haberlerde, Washington'dan F-35 tedarik etmek isteyen Atina'nın bu girişimi başarısız oldu. ABD, uçakların Yunanistan'a verilmesi talebini geri çevirdi.

"YOĞUN TARTIŞMALAR YAŞANIYOR"

To Vima gazetesinde yer alan haberde, "Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın beşinci nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Türkiye, F-35 programından çıkarıldı. Bu ülke için üretilen uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alacak." denildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORLAR

Diğer yandan Yunanistan, ABD'den toplam 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak istiyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırarak Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmaya çalışan Yunanistan, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın almış, ardından bu sayıyı 24'e çıkarmaya karar vermişti.

Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

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Son Dakika Ekonomi Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler - Son Dakika Ekonomi


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