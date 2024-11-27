Yurt dışından alışverişe yeni düzenleme: Kargo ücreti de fiyata eklenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışından alışverişe yeni düzenleme: Kargo ücreti de fiyata eklenecek

Yurt dışından yapılan alışverişlerle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışından sipariş edilen posta ve kargo yoluyla gelen ürünlerin kargo masrafları da eşyanın kıymetine eklenecek. Kargo ücretiyle birlikte 30 euroyu geçerse gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.

27.11.2024 14:29
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Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

AB'DEN GELEN KARGOLARDA VERGİ YÜZDE 30'A ÇIKARILDI

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak. Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurt dışından yapılan alışverişler için vergi ve limitler değiştirilmişti. Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18'den yüzde 30'a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil ediliyor.

30 EUROYU GEÇERSE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ ZORUNLU OLACAK

Bugün yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatlarına kargo ücretleri de dahil edilecek. Eğer toplam maliyet 30 euroyu geçerse, gümrük işlemleri için gümrük müşavirliği hizmeti alınması zorunlu hale gelecek. Örneğin, yurt dışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 euroya satın alınan bir ürün, 2 euro kargo ücretiyle birlikte Türkiye'ye geldiğinde toplam maliyet 31 euroya ulaşacak. Bu durumda, ürünün fiyatı 30 euroyu geçtiği için gümrük müşavirliği hizmetine başvurulması gerekecek. Yeni düzenleme, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

PEKİ 30 EUROYU GEÇERSE NE OLACAK?

Brüt ağırlığı 30 kilogramı aşmayan ve değeri 30 ile 1500 euro arasında değişen, ticari amaç taşımayan kişisel kullanım eşyasının gümrük işlemleri, beyanı dahil tüm süreçleriyle takip edilip tamamlanmalıdır. Hızlı kargo taşımacılığı yapan ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getiren şirketler, dolaylı temsilci olarak yetkilendirilebilir. Bu yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo firmaları ise gümrük müşaviri istihdam etmek zorundadır.

Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimi kapsamında yer alan eşyalar için miktar veya değer limitlerini on katına kadar artırma yetkisine sahiptir. Ayrıca, 30 kilogram sınırını aşan ürünler için ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Yurt dışından alışverişe yeni düzenleme: Kargo ücreti de fiyata eklenecek

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışından alışverişe yeni düzenleme: Kargo ücreti de fiyata eklenecek - Son Dakika

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