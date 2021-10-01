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Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti - Son Dakika

Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti

01.10.2021 11:53

Kangal Belediyesi ilçelerinde yüksek öğretimde yurt problemine çözüm buldu. Belediye, yurt ihtiyacı için kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti. Öğrenciler yurtta sadece kullandıkları elektrik ve su parasını ödeyecek.

Üniversiteler yüz yüze eğitime başlarken, artan kiralar nedeniyle öğrencilerin yurtları tercih etmesi, ülke genelinde yurt problemi yaşanmasına neden oldu. Bu kapsamda Kangal Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. İlçe merkezinde barınma sorunu yaşayan öğrenciler için adım atan Kangal Belediyesi kullanılmayan iki katlı binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti. Bazı bakımları yapılacak olan bina 50 kişilik bir yurda dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına açılacak. Öğrenciler bu yurtta sadece kullandıkları elektrik ve su parasını ödeyecek.

"SADECE SU VE ELEKTRİK PARASINI ÖDEYECEKLER"

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, ilçede kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis ettiklerini söyleyerek, "Türkiye gündemini şu anda meşgul eden problemlerin başında yurt sorunu geliyor. Kangal Belediyesi'ne ait olan öteden beri kullanılmayan bir binamız var. Çeşitli görüşmelerimizin sonucunda ücretsiz olarak öğrencilere tahsis ettik. Sadece içinin biraz bakımı yapılacak. Kaymakamlık biz gerekirse vatandaşların yardımıyla. Öğrencilerden sadece içerde oturdukları su ve elektrik parasını almak şartıyla oturmalarının önünü açtık" dedi.

"ÖĞRENCİ SAYISI ŞU AN 20-25 KİŞİ"

Apaydın, kayıtlarını donduran öğrencilerin olduğunu ve yurdun faaliyete geçmesiyle öğrencilerin ilçeye geleceklerini düşündüklerini ifade ederek, "Faaliyete geçeceğini düşünüyorum inşallah hayırlı olur. Yurdumuz 50 kişilik. Öğrenci sayımız şu an da 20 ya da 25 kişi olduğu düşünülmekte ama kayıtlarını donduranlar var. Yurdu faaliyete geçirdiğimizde tamamını kapasitesini içerde barındıracak şekille gelecektir" şeklinde konuştu.

Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti
Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti

Togo Cumhuriyeti, Üniversiteler, Hisarcık, Kangal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yurt sorununa Kangal Belediyesi'nden çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti - Son Dakika
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