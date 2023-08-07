Yurt dışına ihraç olan organik sarımsağı susuzluk vurdu - Son Dakika
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Yurt dışına ihraç olan organik sarımsağı susuzluk vurdu

07.08.2023 14:17

Aksaray'dan Rusya ve Almanya'ya antibiyotik fabrikalarında kullanılmak üzere ihracatı yapılan organik sarımsak üretimi, geç gelen yağmur ve sulama birliğinin suyu zamanında vermemesi nedeniyle ciddi oranda düşüş gösterdi. Üreticiler su konusunda yardım istiyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'dan Rusya ve Almanya'ya antibiyotik fabrikalarında kullanmak üzere ülke olarak ilk ve tek ihracatı yapılan organik sarımsak üretimi bu yıl geç gelen yağmur ve sulama birliğinin suyu zamanında vermemesi nedeniyle üretimde ciddi oranda düşüş gösterdi. Geçen yıl 300 ton bandında üretim yapılan tarlada bu yıl 80-90 tona kadar üretim düşüşü yaşanırken, üreticiler su konusunda yardım istedi.

Yurt dışına ihraç olan organik sarımsağı susuzluk vurdu

"ÜRETİM YÜZDE 400-500 DÜŞTÜ"

Rusya ve Almanya'ya antibiyotik fabrikalarında kullanılmak üzere 6 yıldır organik sarımsak ihraç eden üretici Aydın Öngün (65), "Biz sarımsağı organik ektiğimiz için vakti geldiğinde suyu alamıyoruz. Aksaray Sağ Sahil Sulama bize istediğimiz zaman su da vermiyor. Su sıkıntısı yaşıyoruz biz burada. Organik sarımsaklarımızın yurt dışına ihracatımız var, yurt dışının talebini karşılamak için zamanında sulamamız gerekiyor. Fakat bize sağlıklı bir şekilde yardımcı olan da yok. Bu sene sulama sıkıntısından ve hava şartlarından dolayı bin dekardan aldığımız 1-2 ton sarımsak 300-400 kiloya kadar düştü. Hava şartları var, suda yok. Geçen yıl 300 ton civarında sarımsak üretmiştik, Bu yıl 80-90 tona kadar düştü. Yani diyebilirim ki yüzde 400-500 üretim düştü. Bu iklim değişikliğinden dolayı suya çok ihtiyacımız var. Ne Sağ Sahil Sulama bize sahip çıkıyor ne de diğerleri. Gerçekten çok ihtiyacımız var, verimlerimiz çok düştü. Ben dönümünden 2 bin 100, 2 bin 500 kilo aldığım yerden üretimim 400 kiloya kadar düştü" dedi.

Yurt dışına ihraç olan organik sarımsağı susuzluk vurdu
Yurt dışına ihraç olan organik sarımsağı susuzluk vurdu
Kaynak: İHA
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Almanya, Türkiye, Aksaray, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışına ihraç olan organik sarımsağı susuzluk vurdu - Son Dakika


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