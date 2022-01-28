Zamlar sonrası gelen faturalar esnafı isyan ettirdi: Ya kredi çekeceğiz ya da bir şeylerimizi satacağız

Ocak ayından itibaren doğal gaza yüzde 25 ile yüzde 50 arasında, elektriğe ise yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam geldi. Enerjideki fiyat artışı sonrası kabaran faturalar hem vatandaşın hem de esnafın belini büktü.

FATURALAR KİRANIN İKİ KATINA ÇIKTI

Faturalardaki artıştan rahatsız olan esnaf, daha önce işletme maliyetleri arasında en büyük giderlerinin kiralar olduğunu ancak son zamlarla birlikte doğal gaz ve elektriğin kiranın iki katına çıktığını söylüyor. Faturalardaki artıştan etkilen esnaflardan biri de Sultanbeyli'de kafe işletmecisi Ruşen Keleşoğlu...

"FATURALARI ÖDEMEK İÇİN KREDİ ÇEKECEĞİZ"

Daha önce 7-8 bin lira gelen doğal gaz faturasının ocak ayında 24 bin lira, 5-6 bin lira gelen elektrik faturasının ise 38 bin lira geldiğini belirten Keleşoğlu, "Artık faturaları ödeyebilmek için ya kredi alacağız ya da bir şeylerimizi satacağız. Zaten pandemiden dolayı 2 yıldır iş yapamıyorduk. Şimdi iş var ama maliyetler 3 kat arttı, ortada kazanç yok" dedi.

Ruşen Keleşoğlu

"BİRER POLAR HEDİYE ETMEK DAHA UYGUNA GELİYOR"

Doğal gaz faturasını sosyal medyadan da paylaşan Keleşoğlu, "Müşterilerimizi ısıtmak için doğal gaz kullanmaktansa gelen her müşterimize birer tane polar hediye etmek daha uyguna geliyor" ifadelerini kullandı.

İşte esnafın o paylaşımı;