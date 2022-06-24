Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörünün gelişmiş birçok ülkenin bankacılık sektörüne göre çok daha hızlı bir şekilde dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Bunun en önemli sebebi sektörün dinamik ve rekabetçi bir yapıya, iyi eğitimli insan kaynağına sahip olmasıdır." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Ziraat Katılım Milli Teknoloji Hamlesi Açık Kaynak Kod Uygulaması Tanıtım Programı düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün hem Türkiye'de hem de dünyada teknolojinin oldukça yoğun kullanıldığı ve rekabetin en üst düzeyde yaşandığı bir sektör olduğunu ifade etti.

Çakar, Türk bankacılık sektörünün gelişmiş birçok ülkenin bankacılık sektörüne göre çok daha hızlı bir şekilde dijital dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret ederek, "Bunun en önemli sebebi sektörün dinamik ve rekabetçi bir yapıya, iyi eğitimli insan kaynağına sahip olmasıdır. Buna bağlı olarak da alt yapısal dönüşümünü kolayca gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

Bankacılık sektörünün müşteri yaşam döngüsünün her anında teknolojinin sunduğu imkanlardan en ileri düzeyde faydalanan bir sektör olduğunu belirten Çakar, "Bankacılık ekosistemi içerisinde genç müşterilerimiz dijital dönüşüm açısından yönlendirici ve belirleyici olmaya devam etmektedirler. Bu nedenle dijital dönüşümün rekabet gücüne ve pazar payına doğrudan etki edeceğinin bilincinde olarak geleceğin bankacılık sisteminin öngöreceği her türlü değişime ayak uydurabilecek şekilde altyapımızı geliştirmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, dijital dönüşüm sürecinde yerli platformların milli politikalar kapsamında desteklenmesinin, bilgi teknolojileri açısından potansiyeli çok yüksek olan Türkiye'nin geleceği için önemli bir konu haline geldiğine dikkati çekerek, "Açık kaynak kodlarıyla geliştirilen esnek ve güvenli işletim sistemimizin yaygınlaşması teknoloji olarak dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak ve kaynaklarımızın yurt içinde kalmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi teknolojilere yönelik önemli adımlar atılmasını hedeflemekteyiz"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de Ziraat Katılım'ın kurulduğu günden bugüne her zaman yeniliklerin öncüsü olmayı hedeflemekte olduğunu belirterek, çalışmalarını da bu amaca uygun şekilde yürüttüğünü ifade etti.

Özdemir, "Bankamız, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli "PARDUS" işletim sistemini finans sektöründe hayata geçiren ilk banka olarak, bir ilke daha imza atmıştır. Pardus işletim sistemi ile milyon dolarlık lisans maliyetlerinin önüne geçilmiş ve bu sayede büyük tasarruf sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Katılım'ın bu hamlesinin Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir referans olacağını belirten Özdemir, "Bu önemli deneyimin paylaşımı ile birlikte dışa olan bağımlılığın azalmasına katkı sunulmasını, yenilikçi teknolojilere yönelik önemli adımlar atılmasını hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda, tüm alanlarda projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, bu sisteme geçiş sürecinin hiç kolay olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bankamızın Bilgi Sistemleri ve Operasyonel İşlemler ekibi büyük çaba sarfetti. 3 yıllık emeğin sonucunda 'Teknolojide Millileşme' stratejimiz kapsamında büyük bir eşiği aşmış bulunuyoruz. Sizlerin huzurunda Bankamız Bilgi Sistemleri ve Operasyonel İşlemler ekibine ve süreç boyunca iş birliği yaptığımız tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum."

"Türkiye'deki açık kaynak ekosisteminin gelişmesi noktasında önemli bir adım attık"

Ziraat Katılım Bilgi Sistemleri ve Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Said Gül ise uygulama sistemlerinde dönüşümler yaptıklarını belirterek, lisanslı uygulamalarda 10'dan fazla uygulama sisteminde dönüşümü hayata geçirdiklerini ifade etti.

Gül, "Bankacılık paketleri tek başına temel bankacılıktan oluşmuyor biliyorsunuz. Yanında sivil sistemleri, ekspertiz, ipotek uygulamaları, tarayıcı sistemleri birçok aslında çevre sistem var. Bu uygulamalarda da biz ilgili firmalarla iş birliği halinde açık kaynak dönüşümünü gerçekleştirdik. Açık kaynak sistemler de çalışır ve destekler hale geldi bu uygulamalarla." diye konuştu.

Bunları çalışmaları yaparken 15'ten fazla firmayla çalışma yürüttüklerini ve Türkiye'deki açık kaynak ekosisteminin gelişmesi noktasında önemli bir adım attıklarını dile getiren Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii tüm bunlar hayata geçerken bunlar tak çalıştır şeklinde çalışan sistemler değildi.

100'den fazla irili ufaklı Ar-Ge çalışması bu çalışmanın arkasında yatıyor. Açık kaynakla alakalı çok değişik platformlarda sürekli dillendirilen bağımsız olma, finansal olarak avantaj sağlama, ithal ikame ürün, yenilikçilik gibi kavramları aslında biz Ziraat Katılım'da hayata geçirdik."