Zirai Don Araştırma Komisyonu Fındık Hasarını İnceledi - Son Dakika
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Ekonomi

Zirai Don Araştırma Komisyonu Fındık Hasarını İnceledi

Zirai Don Araştırma Komisyonu Fındık Hasarını İnceledi
28.06.2025 19:25
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TBMM Komisyonu Giresun ve Ordu'da zirai donun fındığa etkilerini araştırıyor, üretici taleplerini dinliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun ve Ordu'da zirai donun fındığa etkisini yerinde görmek amacıyla inceleme ve temaslarda bulundu.

Nisanda meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren komisyon üyeleri, Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Armutçukuru köyünde inceleme yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, TARSİM Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen'den bilgi alan heyet, üreticilerin taleplerini dinledi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, özellikle 600 rakımdan sonra don hasarının yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Korkmaz, Armutçukuru köyünde hasarın yüzde 100'e yakın, buna bağlı olarak hasadın da yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Durumu Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdiklerinin altını çizen Korkmaz, üreticilerin zirai kredi talebi olduğunu ifade etti.

Korkmaz, verilecek hibe desteğinin yanı sıra zirai kredinin de üreticiler için önemli olduğunu vurguladı.

Üreticilerin 12 Nisan'a kadar yaptığı giderlere ilişkin hasar oranınca ödeme yapılması amacıyla teknik çalışmaların devam ettiğini belirten Korkmaz, finansal desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ziraat Bankasının vereceği sübvansiyonlu, düşük faizli, ödemesiz ve uzun vadeli 3-5 yıl gibi kredi çalışmasının acilen yapılması gerektiğini düşünüyor bütün komisyon üyesi arkadaşlarımız." dedi.

Korkmaz, bu desteğin üretim sıkıntısı ve ödemesi olan çiftçiler açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü zirai donun etkilerinin kaba tahminlerimizin ötesinde daha derin ve uzun vadeli olma durumu var. Bunun da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği bakımından finansmana ulaşımda çok önem taşıdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ordu

Komisyon üyeleri, daha sonra Ordu'da bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Zirai donun ülke genelindeki etkilerini sahada gözlemleyerek araştırmak için yollarda olduklarını belirten Korkmaz, yarın da Tokat ve Amasya'da incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tüm teşkilatın zirai donun yaşandığı ilk andan itibaren sahaya indiğine işaret eden Korkmaz, üreticinin sorunlarına çözüm üretilmesi konusunda ekiplerin çalıştığını anlattı.

Sahada tespit edecekleri sorunları içeren raporu hem TBMM Başkanına hem de Bakanlığa sunacaklarını belirten Korkmaz, verimli bir komisyon çalışması gerçekleştirerek görevlerini tamamlamayı arzu ettiklerinin altını çizdi.

Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, bazı ilçe belediye başkanları ile fındık sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın sunumuyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Zirai Don Araştırma Komisyonu Fındık Hasarını İnceledi - Son Dakika

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