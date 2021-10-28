Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var

Türkiye'de 1 Nisan'da sona eren kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık itibariyle tekrar zorunlu hale gelecek. Kazaların önlenmesinde ve yakıt tüketiminin azaltılmasında önemli yere sahip olan kış lastiği hakkında bilgilendirmede bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sürücülerin son güne bırakmadan kış lastiklerini taktırmaları gerektiğini ifade etti.

846 TL CEZASI VAR

Kış lastiğinin zorunlu olduğu alanlara ve kullanım amacına değinen Fevzi Apaydın, "Kış lastiği, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan (yabancı plakalı araçlar dahil) araçlarda zorunludur. Kış lastiği zorunluluğuna uymayanların cezası aracın işletenine 846 Türk lirasıdır. İdari para cezasının ardından sürücüye lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yere gitmelerine izin verilir. Kış lastiği kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Kış lastiği diş derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 mm'den az olamaz. Ayrıca patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur" dedi.

CEZA YIL BAŞINDA ARTACAK

Herkesin araçlarına kış bakımı yaptırması gerektiğine de değinen Apaydın, "Havanın soğuması ile normal lastikler sertleşir ve yola tutunması zorlaşır. Kış lastikleri ise özel hamuru ve yüksek silika oranı sayesinde 7 derecenin altında da yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur. Damarlı sırt yapısı ve derin dişleri sayesinde erimiş karlı ve çamurlu suyu daha iyi tahliye eder. Kış şartlarında daha emniyetli sürüş sağlar ve daha kısa mesafede durur. 2 yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır. Ceza 1 Ocak 2022'den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır. Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir. Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür." ifadelerini kullandı.