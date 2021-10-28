Üye Girişi
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var - Son Dakika

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var

28.10.2021 17:06

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, patinaj zinciri bulunması veya kullanılmasının kış lastiği takma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Kış lastiği takmamanın cezası 846 TL.

Türkiye'de 1 Nisan'da sona eren kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık itibariyle tekrar zorunlu hale gelecek. Kazaların önlenmesinde ve yakıt tüketiminin azaltılmasında önemli yere sahip olan kış lastiği hakkında bilgilendirmede bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sürücülerin son güne bırakmadan kış lastiklerini taktırmaları gerektiğini ifade etti.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var

846 TL CEZASI VAR

Kış lastiğinin zorunlu olduğu alanlara ve kullanım amacına değinen Fevzi Apaydın, "Kış lastiği, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan (yabancı plakalı araçlar dahil) araçlarda zorunludur. Kış lastiği zorunluluğuna uymayanların cezası aracın işletenine 846 Türk lirasıdır. İdari para cezasının ardından sürücüye lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yere gitmelerine izin verilir. Kış lastiği kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Kış lastiği diş derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 mm'den az olamaz. Ayrıca patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur" dedi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var

CEZA YIL BAŞINDA ARTACAK

Herkesin araçlarına kış bakımı yaptırması gerektiğine de değinen Apaydın, "Havanın soğuması ile normal lastikler sertleşir ve yola tutunması zorlaşır. Kış lastikleri ise özel hamuru ve yüksek silika oranı sayesinde 7 derecenin altında da yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur. Damarlı sırt yapısı ve derin dişleri sayesinde erimiş karlı ve çamurlu suyu daha iyi tahliye eder. Kış şartlarında daha emniyetli sürüş sağlar ve daha kısa mesafede durur. 2 yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır. Ceza 1 Ocak 2022'den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır. Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir. Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür." ifadelerini kullandı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var

Türk Lirası, Türkiye, Tragger, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı 17:26 Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah 17:20 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü 16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY'in ilk kez kullanıldı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun görüntüleri 16:46 Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY'in ilk kez kullanıldı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun görüntüleri Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 16:09 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:58 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor

Son Dakika Haberleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı         
17:37
Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak         
17:23
İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı         
17:04
Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme         
16:58
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
16:11
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 17:48:03. #1.13#
SON DAKİKA: Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement