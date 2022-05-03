Zwartbles koyununu almak isteyenler aylar sonrası için sıraya giriyor - Son Dakika

Damızlık olarak getirdiği koyunların üretimini yapan girişimci Mustafa Aydın, yavrularını Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor. Et ve süt bakımından oldukça verimli olan koyunlardan almak isteyen üreticiler, yoğun talep gösteriyor.

YAVRU ALMAK İSTEYENLER SIRAYA GİRİYOR

Mustafa Aydın da üretimini yaptığı Zwartbles koyununun yavrularından almak isteyenleri sıraya yazıyor. Şu anda kuzu almak isteyenlere 6 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor.

"90-105 GÜNDE 45 KİLO AĞIRLIĞA ULAŞABİLİYOR"

Zwartbles koyunların kuzuları çabuk kesime geldiği ve 2-3 doğum oranı sebebiyle talep görüyor. Türkiye'ye Zwartbles koyununu 2020'nin şubat ayında getirdiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Bu koyunların 2-3 doğum oranı var. Hem et hem de süt için oldukça verimli 250 gün laktasyon süreci var. Kuzular 90 ila 105 günde 45 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Bu koyunları damızlık olarak besliyoruz. Kuzularının satışını yapmaktayız. Bu yıl 10'uncu aya kadar taleplerimiz doldu. Kuzu sipariş verenlere 10'uncu aydan sonraya gün veriyoruz" dedi.