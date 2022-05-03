Zwartbles koyununu almak isteyenler aylar sonrası için sıraya giriyor - Son Dakika
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Zwartbles koyununu almak isteyenler aylar sonrası için sıraya giriyor

03.05.2022 14:56

Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye başlayan Mustafa Aydın, 100 günde kesime uygun hale gelen, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Hollanda'dan Bursa'ya getirdi. Aydın, koyunlar sayesinde kısa sürede büyük kazanç elde etti.

Damızlık olarak getirdiği koyunların üretimini yapan girişimci Mustafa Aydın, yavrularını Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor. Et ve süt bakımından oldukça verimli olan koyunlardan almak isteyen üreticiler, yoğun talep gösteriyor.

Yurt dışından getirdiği koyunları almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor

YAVRU ALMAK İSTEYENLER SIRAYA GİRİYOR

Mustafa Aydın da üretimini yaptığı Zwartbles koyununun yavrularından almak isteyenleri sıraya yazıyor. Şu anda kuzu almak isteyenlere 6 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor.

Yurt dışından getirdiği koyunları almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor

"90-105 GÜNDE 45 KİLO AĞIRLIĞA ULAŞABİLİYOR"

Zwartbles koyunların kuzuları çabuk kesime geldiği ve 2-3 doğum oranı sebebiyle talep görüyor. Türkiye'ye Zwartbles koyununu 2020'nin şubat ayında getirdiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Bu koyunların 2-3 doğum oranı var. Hem et hem de süt için oldukça verimli 250 gün laktasyon süreci var. Kuzular 90 ila 105 günde 45 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Bu koyunları damızlık olarak besliyoruz. Kuzularının satışını yapmaktayız. Bu yıl 10'uncu aya kadar taleplerimiz doldu. Kuzu sipariş verenlere 10'uncu aydan sonraya gün veriyoruz" dedi.

Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunları almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunları almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zwartbles koyununu almak isteyenler aylar sonrası için sıraya giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zwartbles koyununu almak isteyenler aylar sonrası için sıraya giriyor - Son Dakika
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