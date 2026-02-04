Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Artık itiraz edenin payı satılacak

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle riskli yapıların yıkımı ve sonrasındaki işlemler hızlandırılırken, karar alma süreçlerinde çoğunluk şartı yeniden tanımlandı. Artık kentsel dönüşümde pek çok işlem için paydaşların salt çoğunluğunun kararı yeterli olacak.

TEK MALİKLE SÜREÇ BAŞLAYABİLECEK

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yeni uygulamalar için karar alınması amacıyla, maliklerden yalnızca birinin talebi toplantı yapılması için yeterli olacak. Toplantılar, pay ve hisse oranına bakılmaksızın tüm maliklere duyurulacak. Toplantıda ve karar aşamasında hisselerin salt çoğunluğu esas alınacak.

SALT ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINACAK

Yeni yönetmelik uyarınca riskli alanlarda ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde; yıkım yapılmamış olsa dahi parsel birleştirme, ayırma, satış, yeniden bina yapımı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı gibi işlemler için paydaşların salt çoğunluğunun onayı yeterli olacak. Böylece uzun süredir dönüşüm projelerini kilitleyen azınlık itirazlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İTİRAZ EDENİN PAYI SATILABİLECEK

Salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere karar tebliğ edilecek. Bildirimden itibaren 15 gün içinde teklif kabul edilmezse, itiraz eden maliklerin arsa payları rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla açık artırma yoluyla diğer paydaşlara satılacak. Satış gerçekleşmezse payları Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, ilgili idare veya TOKİ satın alabilecek.

YIKIMDAN SONRA DEVLET ÖNCELİKLİ OLACAK

Riskli binanın yıkılmasının ardından taşınmaz arsa haline gelirse ve satış kararı alınırsa, arsa paylarının satışı öncelikle kamuya teklif edilecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, idare veya TOKİ’nin uygun görmesi halinde, payı alınan maliklerle yeni konut veya işyeri sözleşmeleri yapılabilecek.

PARSEL BİRLEŞTİRME VE İMAR HAKKI AKTARIMI

Tüm yapıları riskli olarak tespit edilen birden fazla parsel, her parselde ayrı ayrı salt çoğunluk kararıyla birleştirilebilecek. Zemin uygunsuzluğu ya da yapılaşma hakkının bulunmaması durumunda ise imar hakkı başka bir parsele taşınabilecek. Bu durumda dönüşümden doğan haklar, yeni parsel üzerinde kullanılmaya devam edecek.

SATIŞ YENİLENEBİLECEK, MUAFİYETLER KORUNACAK

İlk satışta payların alınmaması halinde, salt çoğunluğun talebiyle satış işlemleri yeniden yapılabilecek. Ayrıca farklı parsele geçilmesi durumunda tapu harcı ve ücret muafiyetleri belirli oranlarda korunacak. Yapı ruhsatları kapsamında verilen teminatlar ise müteahhidin talebiyle yüzde 6 teminat oranına göre yeniden düzenlenebilecek.