Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Artık itiraz edenin payı satılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Emlak

Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Artık itiraz edenin payı satılacak

Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Artık itiraz edenin payı satılacak
04.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentsel dönüşümde karar alma, yıkım ve satış süreçlerini kökten değiştiren yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile bir hak sahibinin isteğiyle karar süreci başlayabilecek, karara itiraz edilirse itiraz edenin payı diğer hak sahiplerine satılacak, bina arsa haline dönerse ise alım önceliği devletin olacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle riskli yapıların yıkımı ve sonrasındaki işlemler hızlandırılırken, karar alma süreçlerinde çoğunluk şartı yeniden tanımlandı. Artık kentsel dönüşümde pek çok işlem için paydaşların salt çoğunluğunun kararı yeterli olacak.

TEK MALİKLE SÜREÇ BAŞLAYABİLECEK

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yeni uygulamalar için karar alınması amacıyla, maliklerden yalnızca birinin talebi toplantı yapılması için yeterli olacak. Toplantılar, pay ve hisse oranına bakılmaksızın tüm maliklere duyurulacak. Toplantıda ve karar aşamasında hisselerin salt çoğunluğu esas alınacak.

SALT ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINACAK

Yeni yönetmelik uyarınca riskli alanlarda ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde; yıkım yapılmamış olsa dahi parsel birleştirme, ayırma, satış, yeniden bina yapımı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı gibi işlemler için paydaşların salt çoğunluğunun onayı yeterli olacak. Böylece uzun süredir dönüşüm projelerini kilitleyen azınlık itirazlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İTİRAZ EDENİN PAYI SATILABİLECEK

Salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere karar tebliğ edilecek. Bildirimden itibaren 15 gün içinde teklif kabul edilmezse, itiraz eden maliklerin arsa payları rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla açık artırma yoluyla diğer paydaşlara satılacak. Satış gerçekleşmezse payları Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, ilgili idare veya TOKİ satın alabilecek.

YIKIMDAN SONRA DEVLET ÖNCELİKLİ OLACAK

Riskli binanın yıkılmasının ardından taşınmaz arsa haline gelirse ve satış kararı alınırsa, arsa paylarının satışı öncelikle kamuya teklif edilecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, idare veya TOKİ’nin uygun görmesi halinde, payı alınan maliklerle yeni konut veya işyeri sözleşmeleri yapılabilecek.

PARSEL BİRLEŞTİRME VE İMAR HAKKI AKTARIMI

Tüm yapıları riskli olarak tespit edilen birden fazla parsel, her parselde ayrı ayrı salt çoğunluk kararıyla birleştirilebilecek. Zemin uygunsuzluğu ya da yapılaşma hakkının bulunmaması durumunda ise imar hakkı başka bir parsele taşınabilecek. Bu durumda dönüşümden doğan haklar, yeni parsel üzerinde kullanılmaya devam edecek.

SATIŞ YENİLENEBİLECEK, MUAFİYETLER KORUNACAK

İlk satışta payların alınmaması halinde, salt çoğunluğun talebiyle satış işlemleri yeniden yapılabilecek. Ayrıca farklı parsele geçilmesi durumunda tapu harcı ve ücret muafiyetleri belirli oranlarda korunacak. Yapı ruhsatları kapsamında verilen teminatlar ise müteahhidin talebiyle yüzde 6 teminat oranına göre yeniden düzenlenebilecek.

Gündem, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Artık itiraz edenin payı satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem

11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
10:08
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:38:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Artık itiraz edenin payı satılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.