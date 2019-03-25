Son Dakika Haberleri: 4 Yıldır Beklenen Müthiş Stat Açıldı! Futbol Tarihinde Bir İlke İmza Attı

4 Yıldır Beklenen Müthiş Stat Açıldı! Futbol Tarihinde Bir İlke İmza Attı

1 saat önce

Tüm futbol dünyasının görmeyi merakla beklediği Tottenham Hotspur'un yeni stadyumu dün ilk kez görücüye çıktı. Stadın yapımının uzun sürmesinin en büyük nedenlerinden biri futbol tarihinde ilk kez gördüğümüz bir saha yapısına sahip olması.

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Tottenham, 2015 yılında yapımına başlanan yeni stadının açılışını Tottenham ve Southampton'ın 18 Yaş Altı takımlarının karşılaşmasıyla yaptı.
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2018 Eylül'de Liverpool maçıyla açılması planlanan stadın inşası beklenenden 8 ay daha uzun sürdü. Stat hakkındaki ilk eleştiriler 'beklemeye değdiği' yönünde.
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Stadın yapımının uzun sürmesinin en büyük nedenlerinden biri futbol tarihinde ilk kez gördüğümüz bir saha yapısına sahip olması. Saha zemini birkaç katmandan oluşuyor. Alt katmanda sentetik çime sahip bir Amerikan futbolu sahası var. Premier Lig maçları oynanacağı zaman ise futbol sahası alt katmanın üzerine çekiliyor.
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Tottenham ve Southampton takımlarının 18 yaş altı takımlarının test maçı etkinliği ile açılan stadın 62.062 kişi kapasitesi bulunuyor.
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Totthenam taraftarları yeni evlerindeki ilk golü kutlamak için çok beklemedi. 17 yaşındaki J'Neil Bennett maçın 11. dakikasında ağları havalandırarak kulüp tarihine geçti.
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A takım oyuncuları Harry Kane ve arkadaşları ilk kez 3 Nisan'da yeni stadyumda seyirci önüne çıkacak. O maçta 62.062 koltuğun tamamının dolu olması bekleniyor.
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Kendi oğlu Maurizio da 18 yaş altı takımında oynayan Totthenam Menajeri Mauricio Pochettino, maç sonrası yaptığı açıklamada çok duygulandığını ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu söyledi.
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Stadyum'daki ikinci test karşılaşması Totthenam efsaneleri ile Milan efsaneleri arasında oynanacak maç ile gerçekleşecek. O maçta 45 bin seyircinin olması bekleniyor.
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Stadyum'un dünyadaki tüm futbol taraftarlarını kıskandıracak başka özellikleri de mevcut.
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Stadın dışında 2505 cam panel yer alıyor.
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Saha White Hart Lane'den biraz farklı. Futbolcular gol atmak için biraz daha fazla koşacak. Saha 5 metre daha uzun, 1 metre daha geniş.
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Stat içinde 1800 HD TV, yüzde 84'ü kadınlar için olmak üzere 471 tuvalet, 773 pisuvar bulunuyor.
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Taraftarlar 65 farklı noktadan yemek ve içecek satın alabilecek. Tüm aut çizgisine paralel olan Goal Line barı da Avrupa'nın en uzun barı ünvanını almış durumda.
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Ayrıca Totthenam stadında kendi ürettiği birayı satan ilk kulüp de olacak.
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»      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:16 

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