72. BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte Kazananlar

1 12 dalda aday gösterilerek 72. BAFTA Ödülleri'nde en çok adaylık kazanan film olan The Favourite, En İyi Film ödülü için favori olarak görülse de, gecenin sonunda ödülü kazanan film Roma oldu.

2 Roma ayrıca Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü de kazanırken, Alfonso Cuarón dört BAFTA kazanarak ödül tarihinde bir ilke imza attı. Cuarón; En İyi Film, Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Yönetmen'in yanı sıra En İyi Görüntü Yönetimi dalında da ödüle layık görüldü.

3 The Favourite, En İyi Film ödülünü Roma'ya kaptırmış olsa da En İyi İngiliz Filmi başta olmak üzere 7 dalda ödül kazanarak bu yılın en çok ödül kazanan filmi oldu.

4 Ödül törenine eşi Prens William ile birlikte katılan Kate Miiddleton, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Olivia Coleman'ı tebrik ederek iyi dileklerde bulundu.

5 En iyi film: Roma

6 En İyi İngiliz Filmi: The Favourite

7 Yabancı Dilde En İyi Film: Roma

8 En iyi belgesel: Free Solo

9 En iyi animasyon filmi: Spider-Man: Into The Spider-Verse

10 En iyi yönetmen: Alfonso Cuarón – Roma

11 En İyi Özgün Senaryo - The Favourıte

12 En İyi Uyarlama Senaryo: BlacKkKlansman

13 En iyi kadın oyuncu: Oliva Colman – The Favourite

14 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rachel Weisz – The Favourite

15 En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali – Green Book

16 En iyi erkek oyuncu: Rami Malek – Bohemian Rhapsody

17 En iyi müzik: A Star Is Born

18 En iyi görüntü yönetimi: Roma

19 En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı: Michael Pearce & Lauren Dark – Beast

20 En iyi yapım tasarımı: The Favourite

21 En iyi kurgu: Vice

22 En İyi Kostüm Tasarımı: The Favourite

23 En iyi makyaj: The Favourite

24 En iyi ses: Bohemian Rhapsody

25 En iyi görsel efekt: Black Panther