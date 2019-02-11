72. BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte Kazananlar

1
12 dalda aday gösterilerek 72. BAFTA Ödülleri'nde en çok adaylık kazanan film olan The Favourite, En İyi Film ödülü için favori olarak görülse de, gecenin sonunda ödülü kazanan film Roma oldu.
2
Roma ayrıca Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü de kazanırken, Alfonso Cuarón dört BAFTA kazanarak ödül tarihinde bir ilke imza attı. Cuarón; En İyi Film, Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Yönetmen'in yanı sıra En İyi Görüntü Yönetimi dalında da ödüle layık görüldü.
3
The Favourite, En İyi Film ödülünü Roma'ya kaptırmış olsa da En İyi İngiliz Filmi başta olmak üzere 7 dalda ödül kazanarak bu yılın en çok ödül kazanan filmi oldu.
4
Ödül törenine eşi Prens William ile birlikte katılan Kate Miiddleton, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Olivia Coleman'ı tebrik ederek iyi dileklerde bulundu.
6
En İyi İngiliz Filmi: The Favourite
7
Yabancı Dilde En İyi Film: Roma
8
En iyi belgesel: Free Solo
9
En iyi animasyon filmi: Spider-Man: Into The Spider-Verse
10
En iyi yönetmen: Alfonso Cuarón – Roma
11
En İyi Özgün Senaryo - The Favourıte
12
En İyi Uyarlama Senaryo: BlacKkKlansman
13
En iyi kadın oyuncu: Oliva Colman – The Favourite
14
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rachel Weisz – The Favourite
15
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali – Green Book
16
En iyi erkek oyuncu: Rami Malek – Bohemian Rhapsody
17
En iyi müzik: A Star Is Born
18
En iyi görüntü yönetimi: Roma
19
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı: Michael Pearce & Lauren Dark – Beast
20
En iyi yapım tasarımı: The Favourite
22
En İyi Kostüm Tasarımı: The Favourite
23
En iyi makyaj: The Favourite
24
En iyi ses: Bohemian Rhapsody
25
En iyi görsel efekt: Black Panther
26
En iyi İngiliz kısa animasyon: Roughhouse