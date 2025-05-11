15. Emiralem Çilek Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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15. Emiralem Çilek Festivali Coşkuyla Başladı

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İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen 15. Emiralem Çilek Festivali, ünlü sanatçıların konserleri ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilmiş bir atmosferde kapılarını açtı. Yüzbinlerce vatandaşın katıldığı festivalde çileğin önemi vurgulandı.

11.05.2025 13:52  Güncelleme: 14:08
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Emiralem Çilek Festivali'ne muhteşem başlangıç

İZMİR - Bu yıl 15'incisi düzenlenen Emiralem Çilek Festivali, yüzbinlerin en tatlı ve lezzetli buluşma noktası olarak başladı. Emiralem çileği için İzmir'in her noktasından ve çevre illerden Menemen'e gelen vatandaşlar, doyasıya bir festival atmosferi yaşarken, Oğuz Görceğiz ve Mustafa Ceceli konserleriyle coşku doruğa ulaştı.

Türkiye'nin en lezzetli festivalleri arasında yer alan Emiralem Çilek Festivali, kapılarını 15. kez açtı. Yaklaşık 7 bin tonluk rekoltesiyle İzmir'in çilek üretiminin yüzde 55'ini karşılayan Emiralem'de yüz binlerce vatandaşın katılımıyla ilk gün coşkusu yaşandı. Üretici ve tüketiciyi bir araya getiren festival, 7'den 77'ye her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikleri, renkli stantları, gün boyu müziğiyle büyük ilgi çekti.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun başladığı festival alanında, kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Korteje Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Bandonun ezgileriyle renklenen kortej yürüyüşü, Çilek Kafe'nin yanında yer alan konser alanında son buldu.

"16. Emiralem Çilek Festivali, uluslararası olacak"

Konserler öncesinde festival alanını dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Emiralem'de yetişen çileğimiz dünyaca ünlü bir tada ve aromaya sahip. Bölgemize, ülkemize ve uluslararası seviyede dünyaya tanıtmakla ilgili bir irade ortaya koyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz 16. Emiralem Çilek Festivali'miz, uluslararası seviyede olacak. Çiftçi bir ailenin evladı olarak her zaman söylediğim gibi ilçemizin tarımsal üretimini çok önemsiyorum. Bu kapsamda zeytinyağı fabrikamızın yeniden ilçemize kazandırılmasından tutun da, buğday eleme makinesi alımına ve yüz binlerce fide dağıtımına kadar Menemen tarımı için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik ve çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

"Aydın Başkan çok çalışkan"

15. Emiralem Çilek Festivali'nin ilk gününde festival alanındaki güzel görüntülerin artından heyecanın adresiyse konser alanı oldu. Sahneye çıkan ilk isim olan Oğuz Görceğiz, en güzel parçalarını söylerken yeni parçası olan "Kına Şarkısı"nı da dinleyenleriyle buluşturdu. Görceğiz'in ardındansa sahne sırası Türkiye'nin en sevilen isimlerinden olan Mustafa Ceceli'ye geldi. Ceceli dillerde yer eden birbirinden güzel parçaları, festival alanını dolduran binlerle birlikte seslendirdi. Emiralem Çileği için "Kokusu lezzeti bambaşka güzel" ifadelerini kullanan Ceceli, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın başarılı çalışmaları için de, "Aydın başkanım çok çalışkan. Menemen'e hizmet için canını dişine takmış, gecesini gündüzüne katmış çok çalışkan bir başkan" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da kürsüde yaptığı açıklamayla Emiralem Çilek Festivali'nin uluslararası olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15. Emiralem Çilek Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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