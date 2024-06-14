15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili ve karnelerin alınmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otogarda bayram heyecanı ve telaşı yaşayan vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gitmek için hareket ediyor. Otobüs şoförleri ise yolcuları emniyet kemeri takma konusunda uyarıyor.

14.06.2024 19:31
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Karnelerin alınmasıyla tatile çıkan vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL - Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı yoğunluk yaşanıyor. Karnelerin de alınmasıyla birlikte tatile çıkan vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala karnelerin de alınmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk arttı. Otogarda günlerdir süren yoğunluğun akşam saatlerine daha da arttığı görüldü. Otobüs şoförleri ise yolcuları emniyet kemeri takma konusunda uyardı.

Otogarda bayram heyecanı ve telaşı yaşandığı söyleyen otobüs şoförü Murat Okan, "Otogarlar biz de vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Meslektaşlarımız lütfen trafik kurallarına uymaya dikkat etsin. Yolcularımıza araçlara bindiğinde emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyoruz. Bilet bulmakta zorluk olduğunu düşünmüyorum. İlave seferlerimiz var. Otogarda tatlı bir heyecan ve yoğunluk var. Bu bayramı kazalar olmadan yaşarız inşallah" dedi.

Çanakkale'ye gittiğini söyleyen Adil Kener, "Hem bayram hem de senelik tatil için gidiyoruz. Burada torunlarıma bakıyordum. Torunlarım bugün karnelerini aldılar. Sınıflarını geçtiler. Şimdi sevinçten köyüme gidiyorum. Bayramımızı yapıp yıl sonunda dönüp geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bayram için memleketine gittiğini belirten Mursel Oflaz ise "Yolculuk Malatya'ya bayram için gidiyorum. Otogar yoğun da olsa otobüs var. Bilet bulmakta zorlanmadım. Biletimi 2 gün önce aldım. Annemin babamın mezarını ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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