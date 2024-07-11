15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: "Muhsin'imin şehadeti kalbime düştü" - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: "Muhsin'imin şehadeti kalbime düştü"

15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin babası, oğlunun şehit olduğu yerde mezuniyet töreni sırasında 'eyvah' dediğini ve Muhsin'in şehadetinin kalbine düştüğünü söyledi. Muhsin Kiremitçi'nin babası, acısının hala taze olduğunu ve kızının babasız büyüyeceğini ifade etti. Ayrıca, şehitlerimize sahip çıkmanın önemini vurguladı.

11.07.2024 20:41
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15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: "Muhsin'imin şehadeti kalbime düştü"

Acılı baba Hüseyin Kiremitçi:

"Benim yavrum şimdi babasız olarak büyüyecek"

KONYA - 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin acılı babası, çok fazla bedel ödediklerini ifade ederek, "Oğlumun şehit olduğu yerde Gölbaşı'nda mezun olduğunda resimler çekildik. Mezuniyet töreninde zaten 'eyvah' dedim, Muhsin'imin şehadeti benim kalbime düştü. Şehitlerimize sahip çıkalım ki ülkemiz, çocuklarımız ve dünyamız yaşayabilsin" dedi.

Lise döneminden beri istediği polislik mesleğini azimle özel hareket polisi olarak devam ettiren Muhsin Kiremitçi, 15 Temmuz günü mesaisi bittikten sonra göreve çağrıldı. 8 aylık hamile olan eşini tanıdıklarına emanet eden Kiremitçi, koşarak Gölbaşı'nda Özel Hareket Daire Başkanlığı'na geldi. Kiremitçi, burada arkadaşlarına çelik yeleklerini giymelerini hatırlattığı sırada düzenlenen ikinci bombalı saldırıda şehit düştü. Kiremitçi'nin cenazesi Ankara'da bir kadın doğum hastanesinin morguna götürüldü. Ankara'daki tüm hastanelere bakan fakat kadın doğum hastanesinde olma ihtimalini düşünmeyen aile, Kiremitçi'yi 3 gün boyunca bulamadı. Şehidin mesai arkadaşının verdiği bilgiler üzerine hastaneye giden Kiremitçi'nin ağabeyi ve kardeşi, DNA testi sonucunda Muhsin Kiremitçi'yi teşhis etti. Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedilen Muhsin Kiremitçi'nin cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Muhsin'in şehadetinden sonra ise bir kızı dünyaya geldi.

"Muhsin'imin şehadeti benim kalbime düştü"

Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi, "Muhsin polis oldu. Polis okulunu bitirdikten sonra özel hareket olmak istediğini belirtti. Ben askerliğimi komando olarak yaptım ve özel hareket ile birlikte geçti zamanım. Bu yüzden zor olduğunu biliyordum. O yüzden ilk başlarda hayır, sana izin vermiyorum diyordum. Muhsin çok ısrar edince de hakkımı helal etmem dedim. Daha sonra 3 sene Tekirdağ'da Çevik Kuvvet olarak göreve başladı. 3 yıl sonunda tayini çıkacağı zamanlar tekrardan bu konu açıldı. Bu sefer biz de izin verdik. Sınavlarına girdi ve kazandı. Oğlumun şehit olduğu yerde Gölbaşı'nda mezun olduğunda resimler çekildik. Mezuniyet töreninde zaten 'eyvah' dedim. Muhsin'imin şehadeti benim kalbime düştü. 3 yıl Gümüşhane'de oradan Isparta'ya gitti. Isparta'da görevliyken de Hendek operasyonlarına katıldı. Cizre'de 75 gün çatışıyor. Annesi ile benim bir şeyden haberimiz yok. Kardeşleri ile hepsini paylaşmış. Orada o sıkıntının içerisinde sınavlarına çalışıyor. Daha sonrasında da komiserliği kazandı" şeklinde konuştu.

"Akşam saatlerinde arayıp darbe var diye çağırıyorlar"

Muhsin Kiremitçi'nin şehit olduğu günü anlatan baba Hüseyin Kiremitçi, "Muhsin mesleğinde yükselmeyi çok istiyordu. Tayin dönemi geldiğinde sen yükselmek istiyor musun diye sordum. Muhsin de 'evet deyince' Ankara'da kalmasını tavsiye ettim. Daha sonrasında Gölbaşı'na gitti. 15 Temmuz günü mesaiden eve geliyor. Misafirleri de var. Akşam saatlerinde arayıp darbe var diye çağırıyorlar. 2 tane silahı vardı. Biri üzerindeymiş, darbe var deyince hatun diğer silahımı da getir demiş. Daha sonrasında koşarak gitmiş. Göreve başlamışlar. Hatta o sırada ablası, ikinci patlama Gölbaşı olunca direkt Muhsin'i aramışlar. Muhsin telefonunu açmış ve arkadan 'arkadaşlar çelik yeleklerinizi giyin' diyerek uyarıda bulunduğunu duymuşlar. Sonrasında ablası telefonu kapatıyor. Muhsin ile en son konuşma o. Daha sonrasında patlama oluyor ve 37 şehidimiz hayatını kaybediyor" diye konuştu.

Muhsin yaralandıktan sonra bir daha kimsenin nerede olduğunu bilmediğini anlatan baba Hüseyin Kiremitçi, 3 gün sonunda Ankara'da bulunan bir kadın doğumevinin morgunda oğlunu bulduklarını belirtti. Baba Kiremitçi, "Muhsin yaralanıyor, Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüyorlar. O hastaneye girişi var, çıkışı yok. Nereye gittiği belli değil. 3 günde bütün şehitlerimiz tespit ediliyor. Benim şehidim gelmedi. 3. gün ikindi namazından sonra yeğenim polislere sorarken bir polis ben onu bir yerde gördüm demiş. Doğumevinde olduğunu söylemiş. Herkes hastanelere götürülmüş bu yavrumu tek başına doğumevine götürmüşler. Bana daha sonrasında telefon geldi, 'baba kardeşimizi bulduk' diye. Biz hala bir yerde kaldı, kendini savunur mu diyorduk. Kızımı, gelimimi böyle avutuyorduk" ifadelerini kullandı.

"Benim yavrum şimdi babasız olarak büyüyecek"

Baba Kiremitçi, "En acı taraf da Muhsin'in eşi 8 aylık hamile, Muhsin kızını göremedi. Şuanda kızı 8 yaşına girdi. Babasının şehadetinden sonra dünyaya geldi. Muhsin kızını görmeyi çok arzu ediyordu. Benim yavrum şimdi babasız olarak büyüyecek. Rabbim bizlere gösterdi sizlere göstermesin. Bizler bedel ödedik. Ülkemiz Çanakkale oldu. O kadar şehidimiz sayesinde Çanakkale geçilmez lafını tekrardan yazdırdık. Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun. Şehitlerimize sahip çıkalım ki ülkemiz, çocuklarımız ve dünyamız yaşayabilsin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: 'Muhsin'imin şehadeti kalbime düştü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası: "Muhsin'imin şehadeti kalbime düştü" - Son Dakika
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