82 Kişinin Ölümüne Neden Olan İmar Müdürü Hakkında Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
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82 Kişinin Ölümüne Neden Olan İmar Müdürü Hakkında Soruşturma İzni Verildi

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Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 82 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İhsan Bayram Sitesi ile ilgili eski imar müdürü hakkında verilen soruşturma izni, emsal teşkil edecek. Avukat Nazan Akça Subaşı, bu kararın, gelecekteki denetimlerin iyileşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

11.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:32
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82 kişiye mezar olan binada imar müdürüne soruşturma izni verildi

Adana'da İhsan Bayram Sitesi davasında kaymakamlık kararı iptal edildi, bir kamu görevlisine soruşturma izni verildi

Avukat Nazan Akça Subaşı:

"Bu karar emsal olacak"

ADANA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi C Blok ile ilgili bir belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen kaymakamlığın kararı iptal edilerek soruşturma izni verildi. Avukat Nazan Akça Subaşı, "Bu karar emsal olacak. Böylece bundan sonra belediye başkanından, denetim için kontrole giden memur dahi görevini düzgün yapacak" dedi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemiş, Seyhan Kaymakamlığı ise dönemin Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni vermemişti.

Eski imar müdürü hakkında soruşturma izni verildi

Soruşturma izni verilmemesi üzerine aynı sitede akrabalarını kaybeden avukat Nazan Akça Subaşı, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz edip, kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti. İtirazları değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Oy birliğiyle verilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ön inceleme raporu ve eki belgelerin incelenmesinden; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucu Huzurevleri Mahallesi 77201 Sokak No: 1213 Çukurova/Adana ve yaralanmaların meydana geldiği, olay ile ilgili Adana adresindeki yapının yıkıldığı, ölüm Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan ön bilirkişi raporunda hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu duruma göre ilgililere isnat edilen fiilin, cumhuriyet soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu başsavcılığınca hazırlık anlaşılmıştır."

"Belediye görevlileri de soruşturulacak"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan avukat Nazan Akça Subaşı, kararın emsal teşkil ettiğini belirterek, "İhsan Bayram Sitesi'yle ilgili müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık hakkında açılan davalar zaten devam ediyor. Ancak kamu görevlileriyle ilgili olarak önce ilgili kaymakamlıktan izin alınması gerekiyor. Ancak Seyhan Kaymakamlığı, belediye görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermemişti. Bizde kaymakamlığın bu kararına karşı Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'ne dava açtık. Dava sonucunda ise savcılık aşamasında alınan raporlarda kusurları belli olması sebebiyle bu görevlilerin de soruşturulması gerekir denilerek kaymakamlığın kararını kaldırdı. Artık belediye görevlileri de soruşturulacak" ifadelerini kullandı.

"Çürük yapılarak müsaade edenler soruşturulsun"

Soruşturmanın derinleştirilmesi halinde birçok görevlinin soruşturulabileceğini vurgulayan Subaşı, "Şuanda 1 kişi gözüküyor ama bu soruşturma derinleştirildiğinde muhtemelen, dönemin belediye başkanına, dönemin diğer denetimini yapmayan kim varsa hepsine kadar yansıyacak. Dilerim diğer dosyalar içinde bu karar emsal olur. Görevini yapmayan, bu şekilde çürük yapılarak müsaade eden kamu görevlileri soruşturulsun" diye konuştu.

"Deprem değil, binalar öldürdü"

'Deprem değil, bina öldürür' diyen Avukat Nazan Akça Subaşı, daha sonra şunları söyledi:

"Bu karar emsal olacak. Böylece bundan sonra belediye başkanından, denetim için kontrole giden memur dahi görevini düzgün yapacak. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da gördük ki deprem öldürmedi, binalar öldürdü. Bu kararlar emsal olacak ve herkes işini yapacak. Herkes denetimleri düzgün yaparsa hiç kimse deprem korkusu yaşamaz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 82 Kişinin Ölümüne Neden Olan İmar Müdürü Hakkında Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika

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