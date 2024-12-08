ABB, Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analiz Desteği Sağladı - Son Dakika
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ABB, Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analiz Desteği Sağladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içerisinde 12 ilçede 2 bin 279 çiftçiye toplam 41 bin 594 dekarlık alanda ücretsiz toprak analiz hizmeti sundu. Bu analizler, tarımsal verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

08.12.2024 00:34  Güncelleme: 00:36
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ABB'de çiftçilere toprak analiz desteği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çiftçilere yönelik ücretsiz toprak analiz hizmetini çerçevesinde 12 ilçenin 126 mahallesinde toplam 41 bin 594 dekarlık alanda 2 bin 279 çiftçiye analiz desteği sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin verimliliğini artırmak amacıyla bilimsel çalışmalarıyla Ankaralı çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. ABB iştiraklerinden BelPlas, 12 ilçenin 126 mahallesinde gerçekleştirdiği 2 bin 279 analiz ile 2024 yılının çiftçilere yönelik ücretsiz toprak analiz hizmetini tamamladı.

12 ilçede, 41 bin 549 dekarlık alanda analiz yapıldı

2024 yılı boyunca BelPlas Toprak Analiz Ekibi, Ankara'nın farklı ilçelerindeki çiftçilerin tarlalarını ziyaret ederek toprak analizlerini gerçekleştirdi. Alfabetik sırayla çalışmaya başlayan ekipler; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı ilçelerinde tam; Çankaya, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Polatlı ve Sincan ilçelerinde ise kısmi uygulamalar gerçekleştirdi. Toplamda 41 bin 549 dekarlık arazide yapılan analizlerle, 15-17 dakika gibi kısa bir sürede çiftçilerin toprak ihtiyaçları tespit edilip, uygun çözümler sunuldu.

"Alfabetik sıralama ile ilçelere eşit hizmet"

BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Ankaralı çiftçilerimize tarımsal faaliyetlerinde bilimsel destek sağlamak amacıyla 2023 yılında başlattığımız toprak analiz hizmetimizin 2. yılını, yağışların başlamasıyla sonuçlandırmış bulunmaktayız. Toprak analiz hizmetimizde bu yıl, alfabetik sıralama prensibine uygun olarak ilçelerimize eşit hizmet sağlanmıştır. Şu ana kadar 12 ilçede, 126 mahallede toplamda 41 bin 594 dekar arazide, 2 bin 279 adet ücretsiz analiz gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Genel ABB, Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analiz Desteği Sağladı - Son Dakika

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