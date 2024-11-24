Anadolu Dikenli Farelerinin Koruması ve Üretimi Devam Ediyor

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Anadolu dikenli farelerinin keyfi yerinde

Koruma altında olan Anadolu dikenli fareleri, çoğaltılarak doğal yaşamlarına bırakılmayı bekliyor

BURSA - Nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece Mersin'in Silifke ilçesinde görülen Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında. Keyfi yerinde olan farelerin, çoğaltılarak, neslinin korunması hedefleniyor.

Dünyada sadece Mersin Silifke'de görülen ve nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde özenle bakılıyor. Özel camekanlı alanda ziyaretçilerini ağırlayan Anadolu dikenli fareleri, dünyada korumaya alınan hayvanlar arasında bulunuyor. Bursa'ya 2012 yılında getirilen farelerin şuan sayısının 100'e yakın olduğu ifade edildi.

Camekanlı alanda yapılan koridorlarda dip dibe keyifleri yerinde olan Anadolu dikenli farelerinin burada çoğaltılarak belirli sayıya ulaşılınca tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

İnsanların normal farelere benzettiği farelerin farkı, göğüs taraflarının altları beyaz olması olduğunu belirten yetkililer, dünyada sadece hayvanat bahçelerinde bulunan bir faredir türü olduğunu dile getirdi.

Kemirgen olduğu için özel palet yemle beslenen fareler, ayrıca badem ve fıstık gibi yemişleri de afiyetle tüketiyorlar.