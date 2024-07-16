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Antalya 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Antalya Valisi Hulusi Şahin:

"Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı 16 Temmuz günü on binlerce insanımızı kaybedecektik, ondan sonra küresel dostlarımız ülkemizi işgal edeceklerdi"

ANTALYA - Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı 16 Temmuz günü on binlerce insanımızı kaybedecektik, ondan sonra küresel dostlarımız ülkemizi işgal edeceklerdi." diye konuştu.

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 15 Temmuz şehitlerini hep birlikte anmak için Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, program sonuna kadar alanı boşaltmadı. 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı Bando Gösterisi ile başlayan program sırasında, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve katılımcılar meydanda oluşturulan anı defterini imzaladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapılarak şehitler için dua edildiği programda, protokol konuşmaları yapıldı, 30'a yakın insandan oluşan sanacak koşusunu tamamlayan vatandaşlar Vali Şahin'e sancağı teslim etti. Etkinlik, Yivli Minare Camii'nde Teheccüd Namazı Kılınmasının ardından sona erdi.

"Plan darbe değil, iç savaştı"

Anma etkinliğinde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında canlarını kaybeden şehitlerin acısının kalplerde sıcaklığını muhafaza ettiğini ifade etti. Vali Şahin, "Aradan geçen 8 yıl, başımıza gelenleri salim kafayla değerlendirecek kadar da uzun bir süre. Ne oldu da o gece Türk milleti, Türk devleti uçurumun eşiğine geldi. Ne oldu da kendi tanklarımızla, kendi uçaklarımızla, kendi silahlarımızla kendi insanlarımızın şehit olacağı bir büyük bir ihaneti yaşadık. Yani kardeşlerim artık kefemizi önümüze koyup bu büyük ihaneti çok iyi sorgulayıp değerlendirmeliyiz. FETÖ'cüler 15 Temmuz'da darbe yaptıklarını ve iktidara geleceklerini zannediyorlardı. Küresel kuklacıların başka bir fikri vardı, aslında plan darbe değil iç savaştı. Çünkü küresel aktörler biliyordu ki, Türkiye'nin milli güçleri elbette direneceklerdi. Bu ne demek Türkiye'nin kendi silahlarıyla kendini vurması demek, işte bu bir iç savaştı. Aynı Suriye'de olduğu gibi. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı 16 Temmuz günü binlerce on binlerce insanımızı kaybedecektik, ondan sonra küresel dostlarımız ülkemizi işgal edeceklerdi." ifadelerini kullandı.

"Evlatlarımızı kaptırmayalım"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, hain darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, milletin gücü, milli kuvvetlerin hareketi ile atlatıldığına dikkat çekerek, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Uçurumun kenarına gelirken evlatlarımızı nasıl kaptırdığımızı da başka sayfa açarak düşünmek lazım. Nasıl oluyor da Anadolu'nun parlak çocuklarını böyle bir şarlatana teslim ettik? Aslında bunun da cevabı, maalesef bizim kutsal bir anlayışımızda saklı. Bizler birisinin arkasından gitmeye çok meraklıyız, bizim bilimi rehber etmemiz lazım. Eğer aklımızı kullanmazsak halimiz perişandır, soracağız sorgulayacağız hesap edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde de geçiyor; 'Dikkat edin o çok aldatıcı şeytan, sizi Allah ile aldatmasın.' Benim bildiğim 3 yerde geçiyor. İşte o sahte göz yaşlarına, bazı cümlelerin arkasında saklanan o kötü niyete çocuklarımızı teslim ederek, cebimizden paralar çıkararak, biz de hizmet ettik. Bir daha bu hataya düşmemek için önce dinimizi doğru kaynaklardan öğreneceğiz. Terörle mücadelede 2016'dan sonra büyük mesafeler kat ettik, attığımız her mermi yerini buldu. Ondan önce bulmuyordu, ihanetin haddi hesabı yok da ancak bugün anlayabiliyoruz. Evlatlarımızı kaptırmayalım, evlatlarımızı her zaman bu milletin emrine sunalım."

Programa; Antalya Valisi Hulusi Şahin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis Muhammed Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan ailesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Mehmet Kayhan, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Milletvekilleri Hilmi Durgun, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Aykut Kaya, Kaymakamlar, Siyasi Parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.