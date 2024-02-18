Araçta kilitli kalan çocuğu çilingir yardımıyla kurtardılar - Son Dakika
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Genel

Araçta kilitli kalan çocuğu çilingir yardımıyla kurtardılar

Araçta kilitli kalan çocuğu çilingir yardımıyla kurtardılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, markete alışveriş yapmaya giden Sancar ailesi, çocukları Asaf Sancar'ı arabada bıraktı. Oyun oynarken anahtara basarak kapıları kilitledi ve kilitli kalan Asaf, çilingir yardımıyla kurtarıldı.

18.02.2024 22:45  Güncelleme: 22:47
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Araçta kilitli kalan çocuğu çilingir yardımıyla kurtardılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arabada kilitli kalan Asaf Sancar isimli çocuk, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan 1. Etap TOKİ evleri bölgesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde markete alışveriş yapmaya giden Sancar ailesi, çocukları Asaf Sancar'ı da arabada bıraktı. Oyun oynadığı sırada anahtara basarak kapıların kilitlenmesini sağlayan minik Asaf, aramada kilitli kaldı. Marketten dönen Sancar ailesi kilitli kapıları açamayınca çilingirden yardım istedi. Olay yerine gelen çilingirin uzun uğraşları sonucunda arabada mahsur kalan Asaf kurtarıldı.

Markete bir şey almak için indikleri sırada olayın yaşandığını belirten baba Hayrettin Sancar, "Marketten döndüğümde anahtar abada kalmıştı. Asaf da yanlışlıkla kilide basıp kapıyı kapatmış. Allah razı olsun, herkes yardım için buraya geldi. Bizim arkadaşlar da ustayı direk buraya getirip kapıyı açarak kurtardık. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Araçta kilitli kalan çocuğu çilingir yardımıyla kurtardılar - Son Dakika

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