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Ardahan'da 15 Temmuz anma etkinlikleri

ARDAHAN - Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasının 8. yıl dönümünde, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı Ardahan'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Milli Egemenlik Meydanında ki tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunarak devam eden programda Şehitler için dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi canlı olarak katılımcılara izletildi, ardından Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek tarafından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusunun startı verildi.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Hayrettin Çiçek, Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi destan yazdığını ifade ederek şunları söyledi: "Şer odakları maalesef ülkemizi bir karanlığa sürükleyip batılı güçlerin sömürgesi haline getireceklerdi. Fakat hesap edemedikleri birtakım huşular vardı. O da şuydu; Türk milletinin istiklale ne kadar aşık olduğunu, istiklale ne kadar sevdalı olduğunu, istikbalde vatanını, dinini ve bayrağını nasıl muhafaza edeceğini hesap edemediler. Tabi şunu da hesap edemediler, her ne kadar darbe girişimi Türk silahlı kuvvetlerinin, emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatının içerisindeki bir kısım hainler marifetiyle gerçekleştirilmeye çalışılsa da bu ülkenin, bu milletin kahraman askerleri, kahraman polisi, kahraman jandarması ve çok daha önemlisi kahraman Türk milletinin iradesiyle başarıya ulaşamadılar" dedi.

Programa, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, MHP MYK üyesi Taşkın Özdemir, MHP il Başkanı Turgay Mert, AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, diğer ilgililer, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.