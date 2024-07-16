Ardahan'da 15 Temmuz anma etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ardahan'da 15 Temmuz anma etkinlikleri

Geniş Video İzle

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Milli Egemenlik Meydanı'nda yapılan törende saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi ve 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu başlatıldı. Vali Çiçek, Türk milletinin destan yazdığını vurgulayarak darbe girişiminin başarısız olduğunu belirtti.

16.07.2024 04:05  Güncelleme: 04:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da 15 Temmuz anma etkinlikleri

ARDAHAN - Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasının 8. yıl dönümünde, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı Ardahan'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Milli Egemenlik Meydanında ki tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunarak devam eden programda Şehitler için dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi canlı olarak katılımcılara izletildi, ardından Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek tarafından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusunun startı verildi.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Hayrettin Çiçek, Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi destan yazdığını ifade ederek şunları söyledi: "Şer odakları maalesef ülkemizi bir karanlığa sürükleyip batılı güçlerin sömürgesi haline getireceklerdi. Fakat hesap edemedikleri birtakım huşular vardı. O da şuydu; Türk milletinin istiklale ne kadar aşık olduğunu, istiklale ne kadar sevdalı olduğunu, istikbalde vatanını, dinini ve bayrağını nasıl muhafaza edeceğini hesap edemediler. Tabi şunu da hesap edemediler, her ne kadar darbe girişimi Türk silahlı kuvvetlerinin, emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatının içerisindeki bir kısım hainler marifetiyle gerçekleştirilmeye çalışılsa da bu ülkenin, bu milletin kahraman askerleri, kahraman polisi, kahraman jandarması ve çok daha önemlisi kahraman Türk milletinin iradesiyle başarıya ulaşamadılar" dedi.

Programa, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, MHP MYK üyesi Taşkın Özdemir, MHP il Başkanı Turgay Mert, AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, diğer ilgililer, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan\'da 15 Temmuz anma etkinlikleri
Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Ardahan, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Ardahan'da 15 Temmuz anma etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den ’’normalleşme’’ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den ''normalleşme'' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
01:05 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:48 İstanbul’daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü İstanbul'daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 04:17:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da 15 Temmuz anma etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement