Arnavutköy\'de Karaburun Meydanı Açıldı, Millet Bahçesi 3. Etabı Atıldı

Arnavutköy Karaburun'da meydan açıldı, Millet Bahçesi'nin 3. Etab temeli atıldı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Karaburun Meydanı düzenlemesi ve yapımı tamamlanan Millet Bahçesi 3. Etabı törenle hizmete açıldı.

Arnavutköy Belediyesi, ilçeye ilişkin yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Karaburun Meydanı'nın açılışı ve Millet Bahçesi 3. Etap Temel Atma Töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Törene İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, "Bugün Karaburun'da tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu sadece bir açılış değil, bir yürüyüşün, bir vizyonun, bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Bu meydan, sosyal hayatın, kültürel buluşmaların, bayramların, düğünlerin, festivallerin merkezi olacak. Bu meydan; Karaburun'un kendine yakışan vizyonuna attığımız güçlü bir imzadır. Biz laf üretmedik, eser ürettik. Biz vaat vermedik, hizmet verdik. ve bugün burada işte o hizmet zincirine yeni halkalar ekliyoruz. Birinci etabı tamamlanan, ikinci etabı bitmek üzere olan Millet Bahçemizin üçüncü etabının temelini atıyoruz. Bu bahçeler çocuklarımızın oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, büyüklerimizin huzur bulduğu yaşam alanlarıdır. İşte bu tablo bizim en büyük ödülümüzdür" dedi.

"Arnavutköy'ü geleceğe birlikte taşıyacağız"

Karaburun'un sadece sahiliyle değil, sosyal yaşamı ve turizm potansiyeliyle de geliştiğine dikkat çeken Başkan Candaroğlu, "22 kilometrelik Karadeniz sahilimiz, bugün çevreci yatırımlarımız sayesinde mavi bayrağa kavuştu. Artık bu kıyılar yalnızca bir sahil değil; doğayla iç içe, temizliğiyle, düzeniyle herkesin huzur bulduğu bir yaşam alanı. Balık Hali ile deniz kültürünü destekliyoruz. Yakında açacağımız Dünya Mutfağı Sosyal Tesisi ile gastronomide yeni bir merkez kuruyoruz. Arnavutköy Kahvecisi'nde geçmişin sıcaklığı, bugünün estetiğiyle buluşuyor. Seyir Terası'yla Karadeniz'in manzarasını herkesin nefes alabileceği bir noktaya taşıyoruz" diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi Projesi, her yaştan vatandaşın kullanabileceği güvenli, erişilebilir ve çok yönlü yaşam alanları sunuyor. 3. etap, yürüyüş yolları, çocuk parkları, spor alanları, piknik ve dinlenme alanları ile bölge halkının hem fiziki hem sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek. Projenin tümünde sürdürülebilir peyzaj anlayışı, modern kent mobilyaları ve doğal dokuyla uyumlu mimari dikkat çekiyor.