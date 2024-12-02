Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Geniş Video İzle

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, 90 cm karla yeni kayak sezonuna başladı ve ziyaretçileri ağırlıyor.

02.12.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atabarı Kayak Merkezi sezonu açtı

ARTVİN - Artvin'de kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Atabarı Kayak Merkezi, yeni sezonda kayak severlere hizmet vermeye başladı.

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Atabarı Kayak Merkezi, kış sezonuna "Merhaba" dedi. 90 santimetre kar kalınlığına ulaşan merkez, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Artvin şehir merkezine 18 kilometre mesafede, 2 bin 200 metre rakımdaki Mersivan Dağı'nda yer alan Atabarı Kayak Merkezi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Kar yağışıyla birlikte pistlerin hazırlanmasının ardından, tesis kayak severlerin kullanımına sunuldu. Bin 300 metre uzunluğundaki iki pist, farklı zorluk derecelerine göre tasarlanmış durumda. Bölge, hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için ideal bir seçenek sunuyor.

" Türkiye'de kayak sezonu Artvin'de başlar, Artvin'de biter"

Sezonun ilk gününde Atabarı Kayak Merkezi'ni dolduran ziyaretçiler, pistlerde doyasıya eğlendi. Kayak yapanların yanı sıra kızak keyfi süren çocuklar ve eşsiz kar manzarasında fotoğraf çektiren aileler renkli görüntüler oluşturdu. Bölge esnafı da sıcak içecekler ve yöresel lezzetlerle misafirlere hizmet verdi.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, yeni kayak sezonu ile "Atabarı Kayak Merkezi'miz bu yıl da kayak severlere kapılarını açtı. Şu an pistlerde yaklaşık 90 santimetrelik kar var ve tüm tesislerimiz hazır. Geçen yıla göre daha yoğun bir sezon bekliyoruz. Türkiye'de kayak sezonu Artvin'de başlar ve Artvin'de biter, bu bizim sloganımız oldu. Geçen yıl 23 Nisan'da bile kayak yaparak sezonu kapattık. Bu yıl da aynı başarıyı hedefliyoruz" bilgisini paylaştı.

Öte yandan kayak tutkunları özel araçları ile çıkabildikleri Atabarı Kayak Merkezi'nde günlük kayak kiralamaya 450 TL ve telesiyeje 150 TL olmak üzere toplam 600 TL ödeyerek kayak yapabiliyor.

Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Artvin, Turizm, Genel, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:30:25. #1.13#
SON DAKİKA: Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.