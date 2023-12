Avcılar Belediyesi Çalışanları İçin Yılbaşı Yemeği Düzenlendi

Avcılar Belediyesi çalışanları için yeni yıl öncesi yemek daveti düzenlendi

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi, belediye çalışanlarına özel yılbaşı öncesi yemek daveti düzenledi. Davete katılan çalışanlar verilen konserle doyasıya eğlendi.

Avcılar Belediyesi tarafından 2024 yılı öncesi belediye personelleri için yemek daveti düzenlendi. Avcılar Deniz Köşk Toplantı ve Davet Salonu'nda gerçekleşen davete, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar Belediyesi personelleri katıldı. Yemek davetinde verilen konserle belediye çalışanları doyasıya eğlendi.

"Sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu 2024 yılı diliyoruz"

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Yeni bir yıla merhaba diyeceğiz ve çalışma arkadaşlarımızla bugün 2024 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum ve yeni yıldan hep güzel dileklerde bulunuyoruz. Sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu 2024 yılı diliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla kutlamanın da mutluluğunu yaşıyorum. Çalışma arkadaşlarımızla Avcılar'a 1 yıl boyunca hizmet ettik. Pandemide hizmet ettik, deprem oldu, hizmet ettik. Yağmur yağdı, sel oldu, kar yağdı, hizmet ettik. Belediye çalışanları, her koşulda, her zaman halkın hizmetinde. Dolayısıyla kutlamayı en çok onlar hak ediyor. Kötü, zor günler yaşıyoruz ama güzel günleri kurmak için enerjiye, çalışmaya, güçlü olmaya ihtiyacımız var. Gücü, enerjiyi hep bulacağız. Tüm Avcılar'ın, İstanbul'un, Türkiye'mizin ve tüm dünyanın yeni yılını kutluyorum. 2024 yılının tüm dünyaya barış, mutluluk, huzur ve her şeyden önemlisi geleceğe güvenle baktığımız adil, adaletli, eşitlik dolu bir yıl olmasını diliyorum. Mutlu yıllar" dedi.