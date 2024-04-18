Bahçesini çapalayan çiftçi Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu - Son Dakika
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Genel

Bahçesini çapalayan çiftçi Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu

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Hatay'da bir çiftçi, bahçesini traktörüyle sürerken pulluğuna Bizans dönemine ait bir küp takıldı. Küpün içinden çıkan sikkeleri yetkililere teslim eden çiftçi "Bütün akşam telefonlarımız susmadı. İyisini yaptın diyenler de oldu, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler de oldu." ifadelerini kullandı.

18.04.2024 08:50  Güncelleme: 09:29
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Hatay'da bir çiftçi, traktörüyle bahçesini sürerken pulluğa bir küp takıldı. Çiftçi, küpün içinden çıkan Bizans dönemine ait 22 altın sikkeyi yetkililere teslim etti.

KÜPÜ BULUNCA JANDARMAYI ARADI

Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya'nın pulluğuna içi altın sikke dolu küp takıldı. Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını fark etti.

Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti. Kontrollerde; altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait sikkeler oldukları ortaya çıktı. Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı.

"BÜTÜN AKRABALARIMIZ ARADI, TELEFONLARIMIZ SUSMADI"

İçinden altın çıkan küp karşısında şaşırdığını ifade eden çiftçi İsmet Kaya, 22 adet altın sikkeyi ekiplere teslim etmenin memnuniyeti yaşadığını belirterek, "Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı.

Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin" dedi.

Bahçesini sürerken Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu
Bahçesini sürerken Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu
Bahçesini çapalayan çiftçi Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçesini çapalayan çiftçi Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kürşat Oğuz: krall sen çok fazla iyisin 53 2 Yanıtla
  • Uğur Türkiye: Bunuda ekleyelim bence habere devlet buldugu icin teslim ettiği icin para vermistr yarısını vermistir ama 19 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: İlk defa mı sürüyorlarmış bahçelerini 8 12 Yanıtla
  • İsa Can: Tamamını teslim ettiyse helal olsun. 2 8 Yanıtla
  • salihb: Devlet % 50 verse herkes elinde kazma kürek defineye kalkar. 8 1 Yanıtla Mert kursun : Veriyor devlette yanliz jandarmayla beraber belirledigin yerde arama yapabiliyorsun ve askerin parasi ivir zivir ciksada sen oduyosun cikmasada baska yerdede arama yapamiyorsun kesin bildigin yer varsa git muracat et bul yarisi senin 2 2
  • Bülent Selik: Afferin sana sofralarından ıstakoz eksik olmaz artık 7 1 Yanıtla
  • seyhan sönmez: korkudan altınları sikke sikke vermiş )) 4 1 Yanıtla
  • sait turk: bir adam vardı yaklaşık 8 kilo altın tozu bulmuştu 4 senedir hala uğraşıyor müzeye teslim etmiş ama hakkını vermemişler, valla adı üstünde altın tozu! tarihi değil ne diye verirsin ve kuyumcuya eritsinler 2 0 Yanıtla
  • Gıyas Ata: Yanlış yaptım üstad köyün isminide verdin artık define iler eksik olmaz ellerinde dedektör le her yeri kazalar daha verim alırsun 0 0 Yanıtla
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