Bakan Güler: "İlk görsel temas 02.36'da sağlandı, İran makamlarıyla paylaşıldı" - Son Dakika
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Bakan Güler: "İlk görsel temas 02.36'da sağlandı, İran makamlarıyla paylaşıldı"

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında gerçekleştirilen video telekonferans toplantısında terörle mücadele ve tatbikatlar hakkında bilgi alındı. Bakan Güler, İran'da meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili detayları paylaştı ve AKINCI İHA'nın görevini başarıyla tamamladığını belirtti. Ayrıca, Efes Tatbikatı'na 50 ülke ve 11 binden fazla personelin katılacağı açıklandı.

21.05.2024 15:02
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Bakan Güler: "İlk görsel temas 02.36'da sağlandı, İran makamlarıyla paylaşıldı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bakan Yaşar Güler, toplantıda özetle şunları söyledi:

"Değerli silah ve mesai arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başta sizlerin ve silah arkadaşlarımın görevlerini fedakarca yerine getirdiğini memnuniyetle müşahede etmekteyim. Milli mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutladık. Bu vesileyle başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. "

Sözlerinin başında pazar günü elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden başta İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere diğer İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet; dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti halkına ve kederli ailelerine başsağlığı dileyen Güler, "Olayın haber alınmasını müteakip İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladık, bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin 'olur'u sonrasında silahsız AKINCI İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır. Görevini başarıyla tamamlayan AKINCI İHA'mız, saat 06.45'te Türkiye hava sahasına giriş yapmıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve İranlı makamlar ile yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket eden, hızlı bir reaksiyon ortaya koyarak görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor; hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Tatbikatlarda ordumuzun etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük

Silahlı Kuvvetlerinin disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhameti ile dünyanın en güçlü ordularından birisi olduğunu vurgulayan Güler, "Terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığımız, yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda başarıyla sürdürmektedir.

Bununla birlikte sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla bölgemizde ve özellikle komşularımızla barış ve istikrarı artırmayı, karşılıklı saygı, dostluk ve iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde icra ettiğimiz planlı tatbikatlarımızdan olan Uluslararası Anadolu Ankası ve Denizkurdu Tatbikatları ile kahraman ordumuzun havada ve denizdeki etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük. 25 Nisan 2024 tarihinde başlayan Efes-2024 Tatbikatı da kapsamlı şekilde icra edilmektedir. Efes Tatbikatı klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hale gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryosuna yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla icra edilmektedir. Küresel ve bölgesel sınamalara karşı hal tarzlarının üretildiği dost ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilme yeteneğinin geliştirildiği, tatbikata her geçen gün katılım artmakta ve bu yönüyle Efes Tatbikatı bölgede icra edilen 'en büyük birleşik, müşterek tatbikat' olma hüviyetine de kavuşmuştur" diye konuştu.

Efes Tatbikatı'na 50 ülke ve 11 binden fazla personel katılacak

2 yıl önce icra edilen tatbikata 37 ülke katılırken bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılması ve Seçkin Gözlemci Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlandığına dikkat çeken Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna gösterilmesi için en önemli ve uygun platformlardan birisi olan Efes Tatbikatı'nda bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da üstün bir performans sergileyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Güler: 'İlk görsel temas 02.36'da sağlandı, İran makamlarıyla paylaşıldı' - Son Dakika

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