Bakan Tunç: "Patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında" - Son Dakika
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Bakan Tunç: "Patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında"

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Bakan Tunç: "Patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında" Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlama sonrasında cenazeler toprağa verilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ortak...

25.12.2024 16:59
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Bakan Tunç: "Patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında"

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlama sonrasında cenazeler toprağa verilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Tunç, "Geniş çaplı araştırma devam ediyor. 10 kişi gözaltına alındı" dedi.

Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere baş sağlığı dilerken, ortak basın açıklamasında bulundu. 11 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Patlamada, maalesef 8 de yaralımız var. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, ailelerine ve Balıkesirli vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Patlamanın ardından devletimizin tüm kurumları hem idari hem de adli yönden harekete geçti. Adli soruşturma çerçevesinde bir başsavcı, başsavcı vekili ve dört savcımızla beraber soruşturmayı yürütüyorlar. Kolluk güçlerimizle beraber delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, ifadeler alınıyor. Bilirkişi heyeti tayin edildi. Kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti şu anda incelemelerini sürdürüyorlar. Bu incelemeler neticesinde raporu hazırlayacaklar. Bu patlamanın sebebi ve buna sebep olan kişiler varsa adli tahkikatın sonucunda belli olacak. Patlamada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci şu anda devam ediyor" dedi.

"Olay öncesi, sonrası çevredeki kameralar dahil hepsi inceleniyor"

Kazanın meydana gelmesinde rolü olabilecek kişilerin gözaltında olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Tabi bu bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişiler belli olacaktır. Ama şu anda tedbir amaçlı ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre sorumlu olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındı. Geniş çaplı bir araştırma söz konusu. Özellikle gerek iş yeri kayıtları, olayın öncesi ve sonrasına ilişkin ya da çevredeki kayıtlarla ilgili tüm teknik veriler şu anda adliye tarafından el konuldu. Bütün kamera kayıtları, teknik bilirkişi incelemeleri yapılacak ve bu incelemeler neticesinde elbette ki kazanın sebebi ve sorunlarıyla ilgili bir sonuca varılacaktır" dedi.

Hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirten Bakan Tunç, "Burada özellikle canlarımız gitti. Biraz önce cenaze namazlarındaydık. Gencecik insanlar, gerçekten yüreğimiz dağlanıyor. Bundan sonra bu tür kazaların olmaması, bu konuda caydırıcı önlemlerin alınması ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili yapılması gereken neler varsa bunları yapmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki kazayla ilgili olarak özellikle, soruşturmaların etkili bir şekilde ve tüm detaylarıyla incelenmesi konusundaki kararlılığı ve talimatları var. Bu konuda zaten kaza anından itibaren savcılığımız hemen bir başsavcı vekili ve 4 savcıyla beraber kolluk görevlileriyle beraber delil toplama ve ifade alma süreçlerini başlattı. Kimler sorumluysa gerek o iş yerinin önceki kazadaki durumu ihmaller tabii ki o soruşturmanın akıbetiyle ilgili bunları inceleyecek olan cumhuriyet savcılarımızdır. Şu anda soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmış durumda olduğundadır" diye konuştu.

Bakan Tunç: "Patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında"
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Tunç: 'Patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında' - Son Dakika

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