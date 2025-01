Genel

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Bu yüzyıl, terörsüz Türkiye'nin yüzyılı olacak"

Hain saldırıda şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can, şehadetlerinin 8. yılında törenle anıldı

İZMİR - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın şehit oluşunun 8. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Türkiye yüzyılı huzurun yüzyılı olacak. Bu yüzyıl, adaletin yüzyılı olacak. Bu yüzyıl, terörsüz Türkiye'nin yüzyılı olacak" dedi.

PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını tek başına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda isabet eden kurşun sebebiyle şehit olan mübaşir Musa Can, şehadetlerinin 8. yıl dönümünde İzmir Adliyesinde düzenlenen törenle anıldı. Şehadet yıl dönümünün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle program, iki gün erken düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından şehitleri anlatan şiir okundu. Daha sonra İzmir Adliyesi çalışanları tarafından hazırlanan 'sözümüz olsun unutmayacağız' isimli barkovizyon gösterisi seyrettirildi.

"Adlarını ve aziz hatırlarını hiçbir zaman unutmayacağız"

Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kahraman polis memurumuzu ve Adalet teşkilatımızın kıymetli mensubunu bizden koparan bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenleri bir kez daha nefretle temin ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine, emniyet ve yargı teşkilatımıza, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz, Rabbimiz katında çok yüksek bir mertebeye ulaştılar. Gönüllerimizde çok müstesna bir yer edindiler. Millet olarak onların emanetine sahip çıkmanın gayretinde olacağız. Onların adlarını ve aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

"Yüzlerce masum can onun sayesinde kurtarıldı"

"Bundan 8 yıl önce hain teröristler, bomba yüklü araçla İzmir Adliyemizin C blok girişine gelerek alçakça bir saldırı girişiminde bulundular" diyen Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Adliyemizi, teşkilatımıza mensuplarını ve o esnada adliyede bulunan vatandaşlarımızı hedef alarak büyük bir katliam gerçekleştirmek niyetindeydiler. Bu alçak niyeti gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerinde karşılarında kahraman polisimiz Fethi Sekin'i buldular. Fethi Sekin, Trafik Denetleme Şubesine bağlı bir polisti ve adliye önünde görevliydi. Asli sorumluluğu terörle mücadele olmamasına rağmen teröristlerin niyetini anlar anlamaz hemen silahına sarıldı, kurşunu bitene kadar hainlerle kahramanca çarpıştı ve terörün adliyemizi teslim almasını canı pahasına önledi. Fethi Sekin, gösterdiği bu büyük kahramanlıkla İzmir adliyemizde çok büyük bir facianın yaşanmasını önlemiş, belki yüzlerce masum can onun sayesinde kurtarıldı. O cesareti ve kararlılığıyla, vatanına ve mesleğine bağlılığıyla hepimizin sevgisini ve saygısını kazanmış, kalbimizde çok güzel bir yer edinmiştir. Elazığ'ın yiğit bir evladı olarak ülkesine, milletine hizmet etmek için giydiği polislik üniformasının hakkını layıkıyla vermiş, tüm Türkiye'nin gururu olmuştur. Bu gurur hem polis teşkilatımızın şanlı tarihine altın harflerle yazılmış hem de milletimizin teröre karşı gösterdiği destansı mücadelesine unutulmaz bir kahramanlık tablosu olarak eklenmiştir. Bu tablo ülkemizin İstanbul'dan Hakkari'ye, Elazığ'dan İzmir'e 81 vilayetiyle, bütün vatandaşlarıyla, teröre karşı tek bilek olduğunun bütün dünyaya ilanıdır, bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır."

"Türkiye'nin kahramanı olarak anacağız"

Bu ülkenin evlatlarının terör karşısında asla yılmayacağını, geri adım atmayacağını gösteren bu ihtihar tablosunu her zaman kalplerinde yaşatacaklarını ifade eden Bakan Tunç, "Gelecek nesillere aktaracağız. Adliyede görevi başındayken hainlerin kurşunuyla şehit olan Musa Can abimizi, mübaşirimizi de asla unutmayacağız. Bizler bütün kahramanlarımıza, Mehmet Selim Kiraz'lara, Ömer Halis Demir'lere, Fethi Sekin'lere minnet ve şükran borçluyuz. Aziz şehitlerimizi, her zaman terörsüz Türkiye'nin kahramanları olarak anacağız" açıklamalarına yer verdi.

"Terör olayları haklı bir hareket olarak görülemez"

Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sebeple vuku bulursa bulsun, terörün bir insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, terörün aynı zamanda yaşam hakkının alçakça gasp edilmesi olduğunu söyledi. Sözlerini sürdüren Bakan Tunç, "Masum bir cana kıymanın hiçbir meşru sebebi olamaz, terör olayları asla haklı bir hareket eylem olarak görülemez. Ülkemiz neredeyse yarım asırdır terörün her türlüsüyle mücadele etmektedir. Bu uzun süre zarfında ülkemiz birçok zorluk ve engelle karşılaşmış, nice bedeller ödemiş, şehitler vermiştir. Mehmet Selim Kiraz gibi cesur savcılarımızı, tek başına onlarca darbeciyi bozguna uğratan Ömer Halis Demir gibi kahraman askerlerimizi, Fethi Sekin gibi kahraman polislerimizi, Musa Can gibi kıymetli memurlarımızı, birçok sivil vatandaşımızı bu mücadelede kaybettik. Onları öldürdük, yok ettik sanan alçaklar çok iyi bilsin ki şehitlerimiz diridir. Onları asla öldü saymıyoruz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Aksine onlar diridirler. Biz bu kahramanlarımızın mücadelelerini kararlı ve cesur bir şekilde devam ettireceğiz" sözlerini vurguladı.

"Terör örgütler bitme, tükenme noktasına gelmiştir"

Ülkenin birlik ve beraberliğini, milletin huzurunu, refahını ve kardeşliğini hedef alan hain terör örgütleriyle mücadelelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Tunç, "İç cephemizi daha da kuvvetlendirerek Türkiye yüzyılında ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacak adımları her zaman kararlılıkla attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Devletimizin kararlı politikaları, cesur adımlarının yanında Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte, küresel güçlerin bölgemizde kullanışlı birer maşa olarak kullandıkları terör örgütleri bitme, tükenme noktasına gelmiştir. İnşallah çok yakın zamanda bölgemizin, ülkemizin, milletimizin ve masumların yakasından düşecekler ve tamamen yok olacaklardır. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi terörün her türlüsünden arındırarak daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde durmadan çalışacağız. Millet olarak 2025 yılında birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı daha da güçlendirerek birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Türkiye yüzyılı huzurun yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl adaletin yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl terörsüz Türkiye'nin yüzyılı olacaktır" şeklinde konuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise kahraman şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Törene; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, Musa Can'ın eşi Mecbure Can ile ailesi, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Milletvekilleri, siyasi partilerin başkanları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, yargı camiasından önemli isimler ve adliye çalışanları katıldı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua okunmasının ardından, Fethi Sekinin şehit düştüğü yere karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.