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Başkan Karalar: "Ben inanıyorum ki bu havalimanı kapanmayacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kapanması gündemde olan Adana Havalimanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi

ADANA - Adana Havalimanı'nın çevre iller ile birlikte yaklaşık 10 milyon insana hizmet verdiğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Devlet büyüklerimiz 'Adanalı ne isterse o olacak' dedi ya. Ben de inanıyorum ki bu havalimanı kapanmayacak" dedi.

Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberinde protokol, vatandaşların da katılımıyla Adana Havalimanı'nın kapatılmaması için havalimanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Adanalılar ne isterse biz onu yaparız" ifadelerini hatırlatan Karalar, Adanalıların Cumhurbaşkanının sözüne güvendiklerini ve havaalanının kapatılmayacağına inandıklarını söyledi. Basın açıklamasının ardından ise Başkan Karalar, protokol ve vatandaşların ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.

"Yaklaşık 10 milyona yakın bir topluluğa hizmet eden bir havalimanı"

Basın açıklamasında konuşan Başkan Karalar, "Cumhurbaşkanımızın ve Ulaştırma Bakanımızın 'Adana ne isterse o olacak' şeklinde söylemleri var. Bekliyoruz ki Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi havalimanımız kapanmayacak. Trabzon ve Rize nüfusu 1.2 milyon. Adana'da sadece 3 milyon insan yaşıyor. Mersin de keza öyle. Havalimanı Hatay'a hizmet ediyor, Kahramanmaraş'a hizmet ediyor. Osmaniye'ye hizmet ediyor. Topladığınızda yaklaşık 10 milyona yakın bir topluluğa hizmet eden bir havalimanı burası. Devlet büyüklerimiz 'Adanalı ne isterse o olacak' dedi ya. Ben de inanıyorum ki bu havalimanı kapanmayacak" şeklinde konuştu.

Karalar konuşmasını, "Adana Türkiye'nin 4. büyük kentiydi. Çok önemli bir kentti. Şimdi nüfus olarak 7. oldu. Sanayide, ihracatta, istihdamda ve gelirde geriledi. Adana yeniden ülkenin en önemli kenti olacak, bölgenin önderi, lideri ve öncüsü olacak inşallah" şeklinde tamamladı.