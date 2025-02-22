Bayraktar TB2T-AI: Yapay Zeka ile Güçlendi

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Yapay zeka ve turbo motorla güçlenen BAYRAKTAR TB2T-AI SİHA gökyüzünde

Gelişmiş yapay zeka kullanan uçuş kabiliyetiyle muharebe sahasında dengeleri değiştirecek

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip versiyonuyla yeniden doğdu. Üstün irtifa, yüksek hız ve gelişmiş yapay zeka kullanan akıllı uçuş kabiliyetiyle muharebe sahasında dengeleri değiştirecek yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarıyla gökyüzündeki yerini aldı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılan yeni versiyonuyla muharebe sahasında çığır açacak. Uçuş testleri Keşan'da başarıyla devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Turbo motorla yüksek performans

Turbo motora sahip Bayraktar TB2T-AI, 30 bin feet'in üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor. Yeni nesil milli SİHA, Keşan'da devam eden uçuş testlerinde 30 bin 318 feet'e çıkarak kendi irtifa rekorunu da kırdı. Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak büyük bir güç kazandı. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak.

Yapay zeka destekli otonom uçuş

Bayraktar TB2T-AI SİHA bünyesine entegre edilen yeni nesil üç adet yapay zeka bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Yeni nesil Milli SİHA en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazandı. Gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Muharebede kuvvet çarpanı

Bayraktar TB2T-AI SİHA muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur olacak. Milli SİHA her türlü zorlu şartın üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip olarak uçuyor. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor. Bayraktar TB2T-AI bu özelliği ile muharebe sahasında dayanıklılık ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

2014'te envantere giren, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Aralık 2024'te 1 milyon saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece havacılık tarihimizin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA'lar Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve orman yangınları ile mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor.

Rekorların sahibi

Havacılık tarihimizin önemli rekorlarının sahibi olan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Milli SİHA, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak başka bir rekora imza attı.

Fıçı tonosu attı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından başarılamadı.

Karabağ kahramanı

Bayraktar TB2 SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanı sıra görev aldığı uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. Dünyanın her köşesinde görev yapan Milli SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde de kilit rol oynadı.

NATO ve AB ülkelerinin semalarında

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünya üzerinde birçok noktada rekabete dayalı süreçlerin sonunda ülkelerin envanterlerine girmeyi başardı. Önceki yıl Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü rekabetçi sürecin kazananı olan Bayraktar TB2, Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak önemli bir ihracat sözleşmesine imza atmıştı. Bu başarı Baykar'ın küresel ölçekteki etkisini pekiştirirken, 2024 yılında NATO ve AB ülkelerindeki varlığını daha da güçlendirdi. Hırvatistan ile 19 Kasım 2024'te imzalanan anlaşma sayesinde Bayraktar TB2, NATO üyesi 6 ülkenin ve AB üyesi 4 ülkenin envanterine girdi.

Depremlerden orman yangınlarıyla mücadeleye

Milli SİHA'lar güvenlik görevlerinin yanında deprem ve sel gibi felaketler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor. 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde görev alan Bayraktar TB2 İHA'lar, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2417 saat 6 dakika uçarak görev icra etti. Bu kapsamda toplamda 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli toplam 42 Bayraktar TB2 görev aldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise 2020 ile 2024 yılları arasında 4091 yangın Bayraktar TB2 İHA'lar tarafından ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürüldü.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

36 ülkeye yüksek teknoloji ihracatı

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Önceki yıl sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.