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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den yangınla ilgili açıklama - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den yangınla ilgili açıklama

Bayrampaşa Belediye binasında çıkan yangınla ilgili Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yangın, belediye binasının ikinci katındaki arşiv bölümünde meydana geldi ve itfaiye tarafından söndürüldü. Aydıner, yangının elektrik kontağından çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti ve itfaiyenin vereceği rapor sonucunu paylaşacaklarını söyledi. Yangında can kaybı ve maddi kayıp olmadığı açıklandı.

03.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:33
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den yangınla ilgili açıklama

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediye binasında çıkan yangınla ilgili Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bayrampaşa Belediyesi binasının ikinci katındaki arşiv bölümünde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış 4 kişi dumandan etkilenmişti. Yangınla ilgili Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada Aydıner, "Bugün belediyemizde bir yangın çıktı. Tarayıcı odamızda meydana gelen yangın Allah'a şükürler olsun herhangi bir tahribata sebebiyet vermeden itfaiyemiz tarafından söndürüldü. İtfaiyemizi teşekkür ediyorum. Çalışan tüm personelime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burası Belediyemizin tarama odası. Küçük bir odaydı. Tahmin ediyorum elektrik kontağından çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel. İnşallah itfaiyenin vereceği rapor bizim yaptığımızı araştırmalar sonucunda sonucu paylaşacağım. Cana her hangi bir şey olmamıştır. Allah'a şükür malla ilgili her hangi bir kaybımız yoktur" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner\'den yangınla ilgili açıklama
Kaynak: İHA
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